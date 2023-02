1º Campeonato Municipal de Futsal Aspirantes de Santa Rita de Minas

Time Os Traíras se sagrou campeão ao vencer Snyf por 4 a 2

SANTA RITA DE MINAS – Na noite da última sexta-feira (10) aconteceu a final do 1º Campeonato Municipal de Futsal Aspirantes de Santa Rita de Minas. Em uma partida cheia de emoções, a time Os Traíras venceu por 4 a 2 a equipe do Snyf.

“O campeonato iniciou em novembro de 2022 com dez equipes disputando a competição, que teve como ponto de grande relevância o Torneio Início ressaltando a importância de combate ao câncer de próstata e o câncer de mama”, ressalta a organização.

Destaques individuais

Na partida preliminar, Esporte Clube Santa Rita derrotou o Internacional por 5 a 1 e ficou com o terceiro lugar. Também foram premiados destaques individuais da competição. O artilheiro do campeonato foi Fernando Teixeira, que também foi reconhecido como autor do ‘gol memorável’; O melhor goleiro foi Washington de Freitas, enquanto Emanuel Manaces foi eleito jogador revelação. Por fim, Lucas Riller foi escolhido como melhor jogador.

Presença do público

A comunidade prestigiou a competição e a final teve grande presença de público. Autoridades locais também prestigiaram o campeonato, em especial o prefeito Ademilson Lucas Fernandes, que ressaltou a importância do esporte para a saúde, firmando sempre valorizar e investir no esporte para o município.

O campeonato foi uma realização da Prefeitura Municipal de Santa Rita de Minas e faz parte do quadro de ações do “Programa Esportiv’Ação” da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo com apoio da Secretaria Municipal de Saúde.

Assessoria de Comunicação