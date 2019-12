1º Aberto de Jiu-Jitsu reúne 245 atletas em Caratinga

CARATINGA – Aconteceu no último domingo (8), no ginásio poliesportivo Professor Armando Alves da Silva no bairro Limoeiro, o 1º Aberto de Jiu-Jitsu Cidade de Caratinga. O evento organizado pela Escola de Jiu-Jitsu Jean Chaves reuniu em Caratinga 245 participantes pertencentes a 20 academias de Belo Horizonte, Muriaé, Ipatinga, Governador Valadares, Coronel Fabriciano, Iapu, Inhapim, Manhuaçu, Vermelho Novo, Raul Soares e Caratinga. Foram centenas de lutas realizadas nas categorias Infantil, Juvenil, Adulto e Master entre faixas brancas e pretas com participantes de 04 à 50 anos de idade.

O Desafio da Pedra Itaúna foi a principal luta do evento. O embate entre os lutadores faixa preta Genes Neto e Ângelo Rios, ambos de Ipatinga, terminou com a vitória do atleta Ângelo Rios, que além de campeão do Desafio levou para casa R$ 1.000,00 de premiação. No total o evento distribui R$ 4.000,00 em dinheiro, além de troféus e medalhas.

“Foi a primeira competição de Jiu-Jitsu de Caratinga, e graças a participação de todos, foi um grande sucesso. O objetivo era trazer para Caratinga um evento de alto nível, com grandes atletas e vencemos esse desafio. Esperamos que o evento se consolide e se torne tradicional na cidade”, afirma Jean Chaves.

A equipe do mestre Flavão, de Vermelho Novo, terminou a competição em 1º lugar, conquistando 20 medalhas de ouro, 10 de prata e duas de bronze, seguida pela equipe Norfight MG de Caratinga com 10 de ouro, 26 de prata e quatro bronzes, fechando o pódio em terceiro lugar ficou a equipe Team Ballouta de Ipatinga com 7 ouros e 10 pratas.

O evento contou com o apoio da Prefeitura de Caratinga, Amaretto Sorvetes e Kids Playground, Sicoob Credileste, Faveni, ACIC, G & Tão Mudanças, Chicken & Salce, Delivery Much, Irmãos Supermercados e Carol Zancanaro Arquitetura.