1ª Revoada de Caratinga reúne pilotos e amantes da aviação

CARATINGA- A 1ª Revoada de Caratinga foi realizada na tarde do último sábado (14), no Aeroporto de Ubaporanga. Uma realização do grupo Aviação Caratinga. Pilotos e amantes da aviação da cidade e de outras localidades participaram do evento, numa grande confraternização.

Nystrom Azevedo, organizador do evento, explica que inicialmente a ideia era reunir em retorno de oito aeronaves. Mas, muitas pessoas se interessaram pelo evento e quase 50 aeronaves se cadastraram. “Foi uma ideia de um amigo nosso de Colatina (ES), de vir para Caratinga e fazer uma revoada. Quem tem avião gosta de ter um motivo para voar, então, com as redes sociais foi divulgando e estamos com pessoal de Espírito Santo, Teófilo Otoni, Porto Seguro, Belo Horizonte, vários lugares. Isso é uma realização muito grande para Caratinga, a cidade tem uma tradição em aviação. Gostaria de agradecer ao pessoal que coordena o aeroporto, o Álvaro (empresário Álvaro Lacerda, proprietário da DPC) que cedeu o hangar dele para a festa; o prefeito de Ubaporanga, Gilmar de Assis e o presidente da Câmara de Caratinga, Paulo Barbosa”.

João Soares Neto, que também atuou na organização, fez um balanço positivo do evento. “O nosso grupo Aviação Caratinga foi criado há pouco tempo, mas tivemos esse sonho de fazer esse evento. Era uma coisa menor, mas foi tomando essa proporção. A programação é um churrasco, confraternização entre os pilotos e simpatizantes da aviação. É para unir cada vez mais essa turma”.