1a Festa de confraternização das equipes de Limpeza Urbana e Rural de Inhapim

INHAPIM – A Divisão de Limpeza Urbana e Rural em parceria com as secretarias de Cultura e Turismo e

Assistência Social promoveu no último dia 12, a 1o Confraternização das Equipes de Limpeza Urbana e Rural de Inhapim. O evento ocorreu no Espaço Gol de Placa, situado no bairro “Ananias Marques”, e contou com a presença de dezenas de servidores do município.

Segundo o supervisor de limpeza urbana e rural do município, Forlan Júnior da Silva, a realização do evento visa valorizar o profissional da limpeza do município, além de ser um momento de alegria, descontração e interatividade dos servidores. “Com a colaboração do município através da secretaria de Assistência Social, comércio, empresas e pessoas físicas de nosso município, cidadãos que reconhecem e valorizam o trabalho dos nossos garis realizamos a 1a Confraternização da Equipe de Limpeza de Inhapim, um momento de descontração, alegria e interatividade entre estes valorosos profissionais que mantém nossa cidade limpa e organizada” comentou.

A rede Irmão Supermercados doou para sorteio entre os profissionais da limpeza um TV de Led 32”, sendo vencedora a colaboradora do município Leidiane Alves Veloso Silva. “Quero agradecer a prefeitura de Inhapim na pessoa do nosso prefeito Marcinho e vice-prefeito Sandro da Saúde, bem como, agradecer nosso supervisor da divisão de limpeza urbana e rural da Secretaria de Obras e a rede Irmãos Supermercados e todos aqueles que de forma direta ou indireta prestaram essa homenagem a todos nós garis do município. Sinto feliz e realizada em poder desempenhar tão nobre e importante função em nossa sociedade”, disse Leidiane.

Além do sorteio de brindes, jantar e sobremesas servidos aos colaboradores, a noite da 1a Confraternização das Equipes de Limpeza urbana e Rural de Inhapim foi embalada por uma bela apresentação musical.