1ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional em Inhapim

INHAPIM – A Prefeitura de Inhapim, através da Secretaria de Agricultura e Pecuária em parceria com as secretarias de Assistência Social e Saúde, promoveu nesta última quinta-feira (27) a 1ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional no município, que teve como tema “Por democracia, com comida de verdade, produção sustentável e soberania alimentar”.

O vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, disse que a realização da conferência é um momento de extrema importância para que a sociedade civil organizada e o poder público possam debater mecanismos para mitigar a fome em nossa sociedade. “A Conferência Municipal de Segurança Alimentar é um momento importante para que o poder público e a sociedade inhapinhense façam uma reflexão sobre a fome no país e apresentem planos e metas que visem mitigar essa situação que também afeta moradores do nosso município. Atualmente, mais de 70 milhões de brasileiros vivem em insegurança alimentar e se medidas não forem tomadas, a cada dia que passa, a situação vai se agravando”, alertou o enfermeiro e vice-prefeito Sandro.

Nádia de Oliveira Rocha, secretária de Agricultura e Pecuária, disse que a conferência propicia a participação geral e irrestrita da sociedade, que em conjunto com o poder público, discutem e estabelecem metas e prioridades para uma política municipal de segurança alimentar e nutricional mais efetiva, eficaz e que produza resultados na prática. “Vamos discutir e trabalhar nesta conferência a soberania alimentar neste país, a produção sustentável e principalmente, a garantia da comida na mesa da população mais carente, políticas públicas que hoje estão em sintonia com o governo federal”, concluiu.

Maria Izabel Peixoto Silva, secretária de Assistência Social do município, lembrou os três eixos que serão discutidos e trabalhados na conferência, sendo o primeiro deles a produção de alimentos saudáveis, o segundo o fortalecimento popular e comunitário em segurança alimentar e nutricional dentro do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável – SISANS, e por fim o terceiro eixo, combate à fome e à miséria como Promoção do Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas (DHANA) e inclusão social. “É urgente discutirmos as perspectivas concernentes à alimentação e nutrição de nossos munícipes”, disse Maria Izabel.