1ª CAMINHADA VOCACIONAL PARA A PEDRA ITAÚNA

DA REDAÇÃO- Aconteceu, em Caratinga, no dia 4 de agosto de 2024, a primeira Caminhada Vocacional para a Pedra Itaúna, marcada por possuir uma visão paisagística da cidade.

Participaram o bispo diocesano Juarez Delorto Secco, padres Raniel Carlos, Moacir Ramos, Marcondes e Renivaldo Bruno SSS; e os freis Jorge OCD, João de Deus OCD, Congregações Religiosas, seminaristas e centenas de jovens da Diocese de Caratinga.

A concentração iniciou na gruta de Nossa Senhora de Lourdes no Santuário de Adoração, onde, às 5h foi servido um café, preparado pelos paroquianos do Santuário e, em seguida, partiram todos à Pedra Itaúna.

Com o desejo de despertar vocações para a Igreja, e confiantes no Senhor da messe, que não cessa de nos enviar operários; no decurso do caminho, foi meditado o Terço Vocacional, seguido de uma reflexão proposta para cada mistério, contemplando as vocações sacerdotais, religiosas, matrimonias e também a vocação leiga. A caminhada foi marcada como um momento de fé e intimidade com Deus, lembrando o próprio Cristo, que sobe ao monte, para rezar ao Pai.

Ao longo do caminho, além das meditações, a juventude, com fôlego, cantava e animava a multidão de caminhantes. E Dom Juarez ressaltava a importância da meditação do caminho, destacando a beleza da natureza a ser contemplada, mas também os desafios da subida íngreme. Com isso, os fiéis foram motivados a rezarem as alegrias, belezas e dificuldades da caminhada, pensando que, muitas vezes, no nosso caminho de fé, há também muitos desafios, para se alcançar as coisas do alto.

Ao chegarmos ao alto da Pedra Itaúna, foi celebrada a Santa Missa, na intenção das vocações sacerdotais e religiosas, do chamado de Deus na vida de cada um e por todas as intenções que os fiéis trouxeram em seus corações.

Dom Juarez destacou a importância de objetivos e propósitos na vida, e também a importância de reconhecer a ação da bondade de Deus na vida humana. “Quando caminhamos com Deus, vencemos todos os obstáculos”.

Colaboração – Diego Oliveira – SAV

Fotos- Luan Carlos – Seminarista

Irma Carla – MNSG