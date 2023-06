1ª Ação Cívica Social de Córrego Novo

CÓRREGO NOVO – No último sábado (17), a cidade de Córrego Novo recebeu a 1ª Ação Cívica Social. O evento foi o resultado da colaboração da Polícia Militar, Polícia Penal, Prefeitura e suas secretarias, Copasa, Escola Estadual Presidente Tancredo de Almeida Neves, Escola Municipal Professor Borges da Costa e Centro Municipal de Educação Infantil. A ação contou com a participação de cerca de 600 pessoas, entre alunos, comunidade e membros da educação.

No decorrer do dia foram promovidas diversas atividades, caso da Corrida de 2KM com participação dos militares do 4º Pelotão, alunos, comunidade e membros do poder legislativo. Essa prova foi vencida pelo sargento Matos. Também foram promovidos torneio de futsal, cujo vencedor foi o time de soldado Nunes; de queimada, de vôlei. Houve ainda apresentação do Grupo Tático e Canil da Polícia Penal. A Secretaria Municipal de Saúde montou seu estande, assim como a Polícia Ambiental e a Copasa.

Tenente Edenilson e soldados Ulysses e Ramos estiveram presentes; assim como militares do Grupamento de Meio Ambientem sargento Pimentel, cabo Calais. Militares que estavam de folga também participaram das atividades, sendo eles sargento Matos, cabo Senra e os soldados Correa, Alcântara, Nunes e Bueno.