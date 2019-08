18 DIAS DESAPARECIDO

Família de José Geraldo volta a fazer apelo. Desde o último dia 12 não há notícias a respeito de seu paradeiro

CARATINGA – Desde o último dia 12 a família de José Geraldo Dornelas está sem resposta sobre seu paradeiro. O empresário foi visto pela última vez por um irmão próximo ao Menino Maluquinho, depois de sair do Santuário de Adoração no bairro Santa Zita.

Na tarde de ontem, o Vanderlei Dornelas, irmão do empresário; e o filho dele, Manoel Vitor Dornelas, estiveram com a imprensa na gruta do santuário para fazer mais um apelo.

Segundo Vanderlei Dornelas, ontem completaram-se 17 dias sem nenhuma informação. “Nenhuma notícia, todos estão empenhados, a esposa, os filhos, imprensa, igrejas. A gente está vivendo um pesadelo, não conseguimos dormir, alimentar direito porque a gente não sabe o que está se passando com ele, se está dormindo bem, se está se alimentando. Fico apreensivo porque não tenho nenhuma notícia e nós acreditamos muito no trabalho da imprensa, da polícia, mas não temos parecer concreto, nenhuma notícia que possa nos acalmar”, ressaltou Vanderlei.

Vanderlei acredita que o fato de José Geraldo ter depressão possa ter contribuído para seu desaparecimento, mas a família não tem certeza que realmente seja esse o motivo. “Estamos fazendo esse apelo, peço a todos que observem onde estiverem, prestem atenção ao redor, quem sabe seus olhares vão trazer meu irmão de volta?”.

Manoel disse que desde o primeiro a família fez buscas e no dia seguinte, espalhou os cartazes. “Temos empenhado muito para atingir o máximo de pessoas. Estamos sofrendo muito, peço que nos procurem qualquer horário se tiverem uma notícia verídica. Faço apelo que se ele estiver na casa de alguém, que nos procure. Meu pai é uma pessoa caridosa, prestativa, é muito difícil pensar em qualquer recomeço sem ele”, pediu o filho.

TROTES

A família tem recebido muitos trotes sobre José Geraldo, o que atrapalha muito nas buscas. “Na sexta-feira passada recebemos um trote que nos angustiou muito, não disseram que ele estava morto, mas que estava amarrado em algum lugar, que alguém viu, eu fiquei na dúvida, porque se alguém tivesse visto teria falado com a polícia, mas para nos afetar falaram com pessoas humildes que nos conhecem. Peço por favor que não façam isso, nosso corações estão feridos nessa esperança de encontrar o Zé Geraldo de volta, que se coloquem em nosso lugar. Zé Geraldo sempre batalhou para o bem, portanto se perceberem que ele está em algum lugar, nos liguem ou liguem para a polícia”, finalizou Vanderlei.