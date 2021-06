Parabéns Caratinga nos seus 173 anos de vida!!! Para alguns há pouco para se comemorar, mas para outros sempre é dia de comemorar. A prefeitura de Caratinga preferiu ficar discreta em virtude dos casos crescentes de covid e não promover aglomerações. O negócio e respeitar as normas sanitárias de saúde.

Dr. Welington

O prefeito de Caratinga, segundo analistas, vive seu melhor momento frente à gestão municipal. Após a reeleição com aprovação da população com seu primeiro mandato, agora entra para o segundo mandato mais estruturado, sem dívidas e com vários programas em andamentos, e com grande prestígio político como líder na região.

Recordes

Os comentários nos bastidores que o volume de investimentos que Caratinga irá receber em 2021 e 2022 será recorde com envio de várias emendas parlamentares. Como o prefeito transita com várias lideranças do município, tanto oposição e situação trabalham para demonstrar a força política pessoal com a destinação de emendas parlamentares.

Câmara Municipal

Outra autoridade que está em alta é o presidente do legislativo Cleon Coelho. Com ambiente saudável entre os parlamentares, o ano começou bem harmoniosos entre executivo e legislativo e Cleon soma méritos pelo jeito apaziguador!!!

Sudene

Os deputados Leonardo Monteiro, Mauro Lopes e Eros Biondini explicaram a ausência de Caratinga no projeto em que incluiriam 84 municípios de Minas e Espírito Santo na Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). Monteiro assumiu o erro, Mauro Lopes comentou ter sido erro formal e no final o presidente vetou o projeto de lei. Caratinga não foi e ninguém foi também!!! Sabe aquela partida de 0x0!!! É esse o placar!!!

Sudene II

Como ditado ‘ filho feio não tem pai”, o caso Sudene ficou deste tamanho. Muita discursão, muito blábláblá!!! E tudo vetado!!! Vida que segue.

Johny Claudy foto

O vereador Johny Claudy usou a tribuna da Câmara para pedir ao secretário de Saúde Erick Gonçalves para incluir nos grupos prioritários, para vacinação contra o covid-19, os funcionários de supermercados e farmácias, bem como a imprensa, que se encontram desde o início da Pandemia na linha de frente do covid-19. Taí uma justa reinvindicação.

Amo Caratinga

O vereador Nego do Dom Lara pediu na Câmara para que o prefeito de Caratinga coloque na entrada e saída de Caratinga um letreiro com os dizeres: EU AMO CARATINGA, sendo a primeira localização na saída para o município de Santa Rita de Minas e a outra localização na saída do Bairro das Graças. Taí uma ideia do qual várias cidades vem fazendo para identificar para os viajantes que passam pela Rodovia Santos Dumont.

Rosilene Franco

A vereadora Rosilene Franco esteve na última reunião parlamentar e solicita a Secretaria de Meio Ambiente “a limpeza do córrego, na sede urbana do distrito de São Cândido, juntamente com as demais limpezas devidas e o recolhimento de entulhos”. Em várias regiões do setor rural o assoreamento é visível por toda parte do município, perdendo áreas de cultivo importantíssima e em áreas urbanas ameaçando as populações ribeirinhas com enchentes”. Boa proposta da vereadora.

Ricardo Angola

O vereador do distrito de Sapucaia aproveitou para registrar um pedido de providências e a prefeitura “realizar calçamento ou asfaltamento no morro dos córregos da Sobra, Cachoeira alegre, São Pedro, Guanabara, Quatro Encruzilhada, Manduca e Boa Esperança, no Distrito de Sapucaia. O vereador articulou com prefeito e o deputado Mauro Lopes verba de emenda parlamentar para atender essas comunidades com calçamento em pontos críticos das vias rurais.

Giuliane Quintino

A vereadora do PT, Giuliane Quintino, quer saber do superintendente de Vigilância Sanitária, Luiz Henrique, informações sobre o Castramóvel. Ela quer saber se já está funcionando e realizando o trabalho a que foi destinado. Para Giuliane, o veículo está disponível há semana e ainda não soube de notícias de seu uso!!!

IPTU

Está findando o prazo dos contribuintes de Caratinga para o pagamento da cota única do IPTU com desconto de 15%. Com economia girando com inflação com 4 a 5% de inflação, o desconto de 15% pode ser vantajoso para o pagamento dentro do prazo.

Festa de São João

Para quem já vivenciou verdadeiras festas do padroeiro de Caratinga, agora só resta a saudade!!! Nas escolas, festas juninas com comidas típicas e as crianças todas coloridas com vestidos com babados e calças remendadas!!! Uma alegria só!!! Quem sabe o que não vivemos hoje viveremos com intensidade em 2022 !!! Feliz São João do Caratinga!!! Anarriê”!