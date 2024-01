170 pedras de crack apreendidas em Ipanema

IPANEMA- A Polícia Militar, neste domingo (28), apreendeu 170 pedras de crack em Ipanema, além de cocaína. Dois indivíduos foram presos.

A PM foi informada de que dois indivíduos, um deles portando uma arma de fogo, perseguiram um adolescente de 17 anos com a intenção de atingi-lo. No momento em que o adolescente conseguiu se esconder, o indivíduo armado efetuou disparos da arma de fogo em via pública.

Diante das informações, os militares conseguiram identificar o menor, alvo da denúncia. Durante o rastreamento, novas denúncias indicaram que dois homens da cidade de Coronel Fabriciano estariam envolvidos no crime. Um deles, no dia 20/12/2023, foi apontado como um dos autores em uma tentativa de homicídio na cidade de origem, resultando em quatro vítimas, incluindo uma criança de 10 anos e um adolescente de 15 anos.

Foi montada uma operação sob o comando de tenente Gilberto para capturar os autores, que resultou na prisão de dois homens, um de 23 anos e outro de 25 anos, além da apreensão 170 pedras, sete pinos com cocaína, 500 reais e sacolas usadas embalar entorpecentes.

Os autores foram presos e conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil em Caratinga.