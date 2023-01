17 LONGOS ANOS

Com ajuda da Polícia Militar, pai reencontra filha

CARATINGA – A Polícia Militar realizou um trabalho atípico nessa quinta-feira (12), quando promoveu o reencontro entre o pai Ailton da Silva Barbosa, 65 anos, e a filha Alessandra Viana Barbosa, 22, que não se viam há 17 anos.

Para o tenente Lessa, foi uma grata satisfação em meio a notícias ruins do cotidiano. “Estávamos na seção de planejamento da Polícia Militar executando alguns serviços relacionados a estatísticas e o senhor Ailton chegou e disse que estaria procurando uma filha que não via há cerca de 15 a 17 anos, e se a gente poderia ajudar com a viatura indo até a UAI (Unidade de Atendimento Integrado), porque lá já tinha conseguido um dos endereços dela. Fomos fazendo pesquisas, cruzamento de informações, até a gente conseguir chegar a um telefone da mãe da Alessandra, e aí fizemos contato ela nos atendeu prontamente e explicou que elas também estavam nessa busca, foi algo muito gratificante, porque percebemos a emoção nos olhos dele, a alegria daquela proximidade do encontro”, disse o oficial da PM.

Os militares levaram Ailton até o trabalho da filha, na Faveni, e conseguiram promover o tão esperado reencontro.

Ailton contou que procurava pela filha nas redes sociais. “Creio que já a vi lá, mas não conhecia, é mais bonita, tenho que agradecer a Deus e agora não largo mais. Estou muito alegre, foi uma dificuldade, os policias me ajudaram. Perdi o contato dela há 17 anos, perdi o telefone dela, mas agora estou muito feliz”, disse.

Alessandra ficou emocionada ao saber que seu pai estava ali para lhe dar um abraço. “Ainda estou impactada, porque não esperava, é o que falei quando o policial me perguntou se eu tinha notícias, porque realmente para mim ele estava morto, então é uma surpresa. Muitas vezes procurei, mas hoje o mundo digital é muito grande, então era impossível procurar só pelo primeiro nome, quando morei em Belo Horizonte pesquisei até na delegacia, mas também não encontrei”, contou Alessandra.

Para o tenente Lessa fica o sentimento de gratidão por ter ajudado no final feliz entre pai e filha.