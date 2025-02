17 facas artesanais são apreendidas durante operação no presídio de Caratinga

Durante operação Carnaval Seguro, realizada na última quinta-feira, dia 27 de fevereiro, 17 facas artesanais, conhecidas como chuchos, foram apreendidas no Presídio de Caratinga. A ação, que faz parte de uma iniciativa estadual para aumentar a segurança nos presídios durante o período de Carnaval, envolveu uma revista minuciosa nas instalações da unidade prisional.

Conhecidas como chucho, as armas artesanais – produzidas pelos próprios detentos – são comuns nos ambientes carcerários. Elas foram encontrados escondidas dentro de colchões e em buracos nas celas.

Apesar da quantidade significativa de objetos encontrados, não foi possível determinar a quem pertenciam as facas. As apreensões fazem parte de um esforço contínuo das autoridades para combater o uso de objetos ilícitos.