17 escolas municipais participam de Festival de Dança

CARATINGA- O 1º Festival de Dança da Rede Municipal de Ensino de Caratinga aconteceu no espaço Vila Matter. Os alunos de 17 escolas municipais de Caratinga participaram do evento dividido em três categorias: Mini (Educação Infantil), Pré-Mirim (1º e 2º anos do Fundamental) e Mirim (3º, 4º e 5º anos do Fundamental), totalizando 425 alunos participantes.

O tema do festival foi livre, e as coreografias foram diversificadas contando com elementos do teatro, ginástica rítmica e acrobacias circenses. O evento contou com um corpo de jurados que foram preparados para avaliar as apresentações que foram impactantes. Os professores de Educação Física da rede municipal de ensino foram os responsáveis pelos números apresentados.

Os familiares e amigos dos alunos compareceram para prestigiar o evento que aconteceu de forma inédita no município. O 1º Festival de Dança da Rede Municipal de Ensino de Caratinga foi um verdadeiro sucesso, marcado por muita emoção, alegria e momentos inesquecíveis para quem esteve presente.

“Os festivais de dança constituem uma estratégia metodológica da disciplina de educação física, que proporciona a experimentação de diferentes possibilidades de elaborar movimentos e coreografias. A dança é uma ótima forma de demonstrar às maravilhas que mente e corpos unidos a música são capazes de realizar. E este sem sombra de dúvidas ficará marcado na história. E tudo isso só foi possível, pois hoje, nós profissionais de Educação Física temos total apoio, e excelentes condições de trabalho para desenvolver eventos como este, como o Brinca Caratinga, pois a secretaria Municipal de Educação juntamente com a prefeitura municipal de Caratinga tem investido em todas as áreas da educação”, ressalta Carla Mendes, coordenadora pedagógica da Educação Física da rede municipal de Ensino e responsável pelo evento.

ESCOLAS VENCEDORAS EM CADA CATEGORIA:

Categoria Mini (Educação Infantil)

1º lugar – E.M Belas Artes

2º lugar- CEIM Rosa Maria

3º lugar- EM Branca de Neve

Categoria Pré-Mirim (1º e 2º anos)

1º lugar- EM Geraldo Marques Cevidanes

2º lugar- EM Luiz Antônio Bastos Cortes

3º lugar- EM Doutor Maninho

Categoria Mirim (3º, 4º e 5º anos)

1º lugar- EM Menino Jesus de Praga

2º lugar- EM Glorinha Rocha Abelha

3º lugar- EM Bezerra de Menezes