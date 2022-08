16º Campeonato Municipal de Futsal Amador Esporte Clube Santa Rita ficou com o título ao vencer equipe Os Traíras

SANTA RITA DE MINAS – Aconteceu na última sexta-feira (29) o encerramento do 16º Campeonato Municipal de Futsal Amador no ginásio municipal, o Poliesportivo Maçarocão. A equipe do Esporte Clube Santa Rita venceu Os Traíras e ficou com o título.

O campeonato teve início no dia 28 de abril 2022, com o total de nove equipes e como havia o um bom tempo sem a realização da competição, e ainda, as restrições devido à pandemia, houve a proposta de um campeonato longo. Essa foi a oportunidade da Administração Pública Municipal de iniciar o resgate dos campeonatos municipais, e ainda, incentivar o esporte amador em Santa Rita de Minas.

Na cerimônia de abertura da competição, foi feita a reabertura da quadra poliesportiva do bairro Santo Antônio, que foi um investimento no processo de socialização e educacional de todo município.

A final do campeonato organizado pela Prefeitura de Santa Rita de Minas, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, marcada para às 20h, foi disputada entre as Equipes Esporte Clube Santa Rita e Os Traíras, com o time do Santa Rita sagrando-se campeão, vencendo por um placar de 9 a 2.

A artilharia da competição foi para o jogador Everton Gonçalves, o melhor goleiro ficou para Vinicius Neves, o jogador revelação foi Richardison José (Chadinha) e melhor jogador ficou com Vitor Rocha, todos do E.C Santa Rita.

A comunidade marcou presença em todos os jogos e não foi diferente na grande final, que contou ainda com a presença de várias autoridades, em especial o prefeito Ademilson Lucas Fernandes que fez a entrega das premiações, juntamente com os demais. Na oportunidade agradeceu e falou da importância de eventos esportivos para a promoção de saúde, qualidade de vida e interação da população santarritense.

Assessoria de Comunicação