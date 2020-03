16% do eleitorado de Caratinga não fez o recadastramento biométrico

Atendimento da Justiça Eleitoral segue até o dia 6 de maio

CARATINGA- Dados atualizados até a tarde de ontem, contabilizavam que do universo de 65.146 eleitores de Caratinga, 54.695 (83,96%) já fizeram o recadastramento biométrico. Ou seja, em torno de 16% do eleitorado ainda não regularizou sua situação junto à Justiça Eleitoral.

Os eleitores que precisam tirar o primeiro título, atualizar endereço ou dados pessoais e pedir transferência de domicílio eleitoral, inclusive para uma seção de fácil acesso, devem procurar atendimento da Justiça Eleitoral até o dia 6 de maio. Esse também é o prazo para quem teve o título cancelado e precisa regularizar a situação, por não ter comparecido à revisão biométrica dentro do prazo ou ter deixado de votar e justificar a ausência em três eleições consecutivas.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG) partir do dia 7 de maio até o final da eleição, o Cadastro Eleitoral ficará fechado. Durante esse período, nenhuma alteração poderá ser efetuada no registro do eleitor. Esse prazo é importante para que a Justiça Eleitoral tenha um retrato fiel do eleitorado que participará do pleito.

Consequências para quem tiver o título cancelado

O título de eleitor precisa estar regular para que o cidadão com voto obrigatório esteja em dia com outros documentos, tais como o passaporte e o CPF. A regularidade do título também é exigida para a obtenção de empréstimos em qualquer estabelecimento de crédito mantido pelo governo; inscrição em concurso público, investidura e posse em cargo ou função pública; renovação de matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo; e prática de qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou Imposto de Renda, entre outros.

A quitação eleitoral só pode ser exigida dos eleitores cujo voto é obrigatório: aqueles que têm entre 18 e 69 anos. Para os eleitores que têm voto facultativo, a única consequência do cancelamento do título é o impedimento de votar em eleições oficiais. Enquadram-se nesse grupo os jovens com 16 e 17 anos, eleitores a partir dos 70 anos e os analfabetos.

Consulte a sua situação

É possível verificar a regularidade do título no site do TRE-MG. Basta acessar o menu ‘Eleitor e eleições’, na parte superior da página, e clicar a opção ‘Situação eleitoral’. A consulta pode ser feita pelo nome do cidadão ou pelo número do título de eleitor. É necessário informar também a data de nascimento.

Em 2019, a Justiça Eleitoral cancelou mais de 2,4 milhões de títulos de eleitores em situação irregular em todo o Brasil. Além da ausência à revisão biométrica, o título pode ser cancelado também quando o eleitor deixa de votar e de justificar a ausência às urnas por três eleições consecutivas. É importante lembrar que cada turno de um pleito é considerado uma eleição diferente.

Regularização

Para regularizar sua situação, o eleitor de Caratinga deve procurar o Cartório Eleitoral, situado à Avenida Tancredo Neves, 135 – Térreo – Centro ou a Casa Ziraldo de Cultura, à Avenida Benedito Valadares, 15.