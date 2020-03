16 casos suspeitos de Coronavírus em Caratinga

CARATINGA- Subiu para 16 o número de casos suspeitos de Coronavírus em Caratinga. As informações foram atualizadas às 16h10 de ontem, por meio de boletim epidemiológico. De acordo com as informações, a maioria dos casos é de pessoas com idade entre 20 e 49 anos de idade.

BOLETINS MÉDICOS

Teve alta ontem, do Hospital Irmã Denise – CASU, a paciente de oito meses de idade com suspeita de infecção pelo COVID-19. Ela deu entrada no hospital na terça-feira (17) com quadro clínico caracterizado por sintomas respiratórios, após ter contato com pessoa que chegou de viagem do exterior, considerado área afetada nos últimos 15 dias.

Conforme comunicado do Casu, a paciente estava bem clinicamente, com todos os exames normais. “Sua alta se deu após a mãe assinar o Termo de Compromisso de Quarentena Domiciliar, visto que o resultado da sorologia ainda não saiu”, frisou.

Até o fechamento desta edição, no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Irmã Denise – CASU, seguia internado paciente de 44 anos com suspeita de infecção pelo COVID-19. Teve sua admissão terça-feira (17) com quadro clínico caracterizado por sintomas respiratórios de evolução progressiva na última semana, após ter retornado de viagem a São Paulo para tratamento médico que faz regularmente após transplante de córnea. “Está em leito de isolamento, no momento seu quadro é estável clinicamente. Apresenta desconforto respiratório, mas sem precisar de assistência ventilatória mecânica. Saiu hoje (ontem) resultado parcial de alguns exames, mostrando a existência de uma bactéria, que é sensível ao antibiótico que está sendo administrado ao paciente. Equipe médica segue aguardando resultado de outros exames”, cita o boletim.