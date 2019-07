15º Salão de Internacional de Humor

Caratinga sediará o evento entre 24 e 30 de agosto. Criado pelo cartunista Edra, o salão será realizado através da Estação Cultural em parceria com a Prefeitura

CARATINGA – Caratinga sediará, pela décima quinta vez, o Salão Internacional de Humor, que acontecerá no período de 24 a 30 de agosto de 2019, no Fórum Cultural (Antigo Fórum), situado na Praça Getúlio Vargas, com exposição competitiva de Charges, Cartuns, Caricatura e exposições paralelas de artistas que começaram sua trajetória no nosso evento e que hoje são premiados e reconhecidos mundialmente.

Criado pelo cartunista Edra, o salão será realizado através da Estação Cultural em parceria com a Prefeitura de Caratinga.

As inscrições vão até o dia 31 de julho. Podem concorrer artistas de qualquer nacionalidade, profissionais ou amadores, independentemente da idade. Interessados podem acessar o regulamento e ficha de inscrição no www.salaodecaratinga.blogspot.com ou na Facebook.

O EVENTO

Desde a sua primeira edição, em 1998, o Salão de Humor de Caratinga começou grande, pela quantidade e qualidade dos trabalhos recebidos, pelo grande número de cartunistas inscritos, até mesmo dos mais consagrados, estimulados pela possibilidade de participar de um salão realizado na cidade de Ziraldo, um dos ícones da profissão.

Segundo Edra, com a participação de artistas de mais de 50 países, “o nosso Salão de humor projeta Caratinga para o mundo. O nome de nossa cidade é divulgado de forma espontânea na mídia nacional. Com essa marca de longevidade alcançada, se estabelece como um dos eventos culturais mais tradicionais do Leste de Minas, o único de caráter mundial. É o principal evento do segmento em todo estado de Minas Gerais e está entre os principais do país”.

A exposição é uma ferramenta que alavanca o potencial de muitos jovens dos mais longínquos lugares. “Tem a honra de receber grandes nomes do cenário mundial, serve de vitrine aos profissionais e de estímulos aos iniciantes, que se não chegam a tempo hábil, podem sepultar um sonho. Prova disso são os nomes de grandes cartunistas da atualidade que foram premiados pela primeira vez aqui em Caratinga”, observa Edra.

O salão é palco de abordagens dos temas mais diversificados, tais como: política, meio ambiente, costumes, comportamento, saúde, entre tantos outros. Com seu potencial de magnetismo e de abrangência, os desenhos expostos, além da manifestação artística, trazem aos visitantes informações, manifestam opiniões, estimulam o confronto de ideias, incitam a conscientização, inspiram criatividade, estimulam a participação nas decisões, abrem espaços para as manifestações e ao debate democrático.

O evento tem entrada franca e além da atração artística que oferece, fomenta a cultura, estimula o turismo local. Um entretenimento para toda família, de todas as classes e que agrada a todas as faixas etárias.

O HOMENAGEADO

Na série de homenagens que o evento vem prestando aos ilustres caratinguenses, já figuraram Ziraldo, Agnaldo Timóteo, Míriam Leitão e Ruy Castro. Nessa edição o homenageado é o Zélio Alves Pinto, que será tema de caricatura e fará uma exposição paralela, dentro da programação do evento.

Zélio, o irmão primogênito de Ziraldo, é artista plástico, cartunista, jornalista, ilustrador, artista gráfico e escritor. Considerado o “papa” dos salões de humor no Brasil, Zélio participou da realização do primeiro salão de humor realizado no Brasil (Mackenzie /1973) e é um dos fundadores do Salão de Humor de Piracicaba (1974), o mais antigo, um dos maiores e mais respeitados salões de humor do mundo, onde ele dá o nome aos troféus destinados aos premiados.