14 horas de julgamento, duas condenações

Acusados de homicídio em baile funk clandestino são sentenciados a 12 anos de prisão em regime fechado; defesas vão recorrer

CARATINGA- Após 14 horas de julgamento, Gabriel Richard de Oliveira e Jonas Batista da Silva, vulgou “Joninha” foram condenados a 12 anos de prisão, em regime fechado, pela morte do jovem Fagner de Moura Rocha. O crime ocorreu no dia 6 de dezembro de 2020, em um baile funk clandestino realizado em uma propriedade localizada na estrada de acesso ao Aeroporto.

Os réus foram submetidos ao Tribunal do Júri nesta quinta-feira (14).

A DENÚNCIA

Conforme a investigação do Ministério Público, o crime teria ocorrido “por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e utilizando-se de meio que resultou perigo comum”.

De acordo com a denúncia, o acusado Gabriel Richard, que estava dentro do banheiro unissex da propriedade, teria flertado com a namorada da vítima. Assim, Fagner e ela se afastaram do local para evitar uma confusão.

A acusação cita que, Gabriel Richard, conforme consta em sentença de pronúncia, “por inveja” do relacionamento, bem como pelo seu descontentamento com o ato de Fagner retirar a namorada do banheiro, teria entregado um revólver calibre 32 para o acusado Jonas, seu amigo, com o fim de matá-lo.

Eles teriam se aproveitado do fato de que a vítima retornou ao banheiro e estava aguardando um amigo na porta e, de forma súbita, “Jonas encostou a arma de fogo no peito de Fagner e efetuou o disparo, atingindo-o fatalmente”.

Gabriel Richard foi preso no dia 8 de fevereiro de 2021. Já o acusado Jonas Batista foi detido no dia 10 de maio de 2021.

FAMÍLIA DA VÍTIMA

Familiares e amigos da vítima se concentraram na porta do Fórum Desembargador Faria e Sousa. Nos cartazes, os pedidos de Justiça. Nas camisas, uma foto do jovem Fagner e o símbolo de luto.

O tio de Fagner, João Batista Ferreira da Rocha, conversou com a reportagem e destacou o sentimento da família. “Agora está na mão do homem aí, da Justiça do homem, mas, a Justiça de Deus ainda será cobrada deles. Tiraram a vida de um jovem com todo futuro. Gostava de jogar bola, tinha muito amigos por Caratinga, não tinha ficha criminal. Foram covardes ao tirarem a vida dele. Hoje (ontem) estão aqui sendo julgados as duas pessoas que tiraram a vida dele, esperamos que a Justiça do homem seja feita e que saiam daqui presos”.

João ainda relatou o sofrimento da família e relembrou a madrugada em que o jovem foi morto. “Deus vai cobrar deles, porque a mãe está no maior sofrimento. Estão aqui primos, irmãos, acabou com uma geração. A mãe dele vive sofrendo, quando vê a foto do menino ela chora, porque foi mãe e pai dele. Hoje estão aqui essas duas pessoas sendo julgadas, esperamos que saiam daqui presos, pelo menos para pagarem o que fizeram. Meu sobrinho estava uma ovelha no meio dos lobos, vamos aguardar o julgamento. Ninguém imaginava. Fui o primeiro a receber a notícia lá em casa, que eles tinham o matado dentro do banheiro, covardemente. Ele estava lá de inocente”.

Antes do julgamento, a mãe da vítima, Maria das Graças Ferreira, bastante emocionada, também expressou o que esperava do julgamento e como tem sido a rotina desde a morte de Fagner. “Estou sentindo uma dor tão grande, ninguém sabe o tanto que eu deixei de viver assim que meu filho foi para o cemitério. Eu não desejo isso para mãe nenhuma, é uma dor tão grande, que eu choro dia e noite. Por que eles mataram meu filho? Estou aqui para saber, porque até hoje não sei. Eu não durmo, não tenho vontade de viver por causa do meu filho, no coração da gente fica o luto para sempre. Nunca mais vou ver meu filho. A gente levanta pensando que ele está viajando, mas na hora que a ficha cai, ele morreu. Vem a solidão.

O JULGAMENTO

A sessão foi conduzida pelo juiz Cleiton Luís Chiodi. A defesa foi feita pelos advogados Max Capella Araújo e Cleunice Batista Sampaio Capella (réu Gabriel) e Graziele Lima (réu Jonas). O Ministério Público esteve representado pelo promotor Henrique Bottacin Saes.

Ao final, o Conselho de Sentença reconheceu que os réus praticaram o delito de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

O advogado Max Capella conversou com a imprensa e fez um balanço do julgamento frisando que, apesar de bem extenso, ocorreu dentro que a lei determina, onde foram respeitadas todas as prerrogativas e direitos dos acusados, embora tenham sido condenados. “O Conselho de Sentença optou por acolher a tese da acusação, rechaçando as teses defensivas”.

Max ainda disse quais são os próximos passos da defesa, após o resultado do julgamento. “Já entramos com o recurso de apelação, considerando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos e também em face de uma nulidade, que a defesa entende que aconteceu durante a votação dos quesitos, isso é uma questão de ordem, que vamos levar ao Tribunal de Justiça para tentar de uma forma ou outra. Com recurso de apelação pela decisão contrária à prova dos autos ou pela nulidade, anularmos esse júri para que outro seja realizado”.

A tese de defesa de Gabriel foi de negativa de autoria. “Inclusive em face da confissão do Jonas de autoria do delito, afirmando que assim agiu sozinho. Porém, a tese não foi aceita pelo Conselho de Sentença e por isso nosso recurso principal é de apelação em face dessa sozinho”, afirma Max.

O advogado ainda ressalta o que foi apresentado pela acusação e o que a defesa buscou demonstrar. “A acusação alega que o Gabriel teria ficado insatisfeito pela namorada da vítima estar acompanhada dela e resolveu ceifar a vida dele por conta desse suposto ciúme, pedindo que o Jonas efetuasse o disparo de arma de fogo contra o mesmo. Inverdade, não foi isso que aconteceu e ficou devidamente esclarecido, principalmente, pelo depoimento do Jonas, que houve naquele baile funk um desentendimento entre ele e Fagner, a vítima, que gerou esse disparo de arma de fogo que nada tem a ver com a atuação de Gabriel”.

Graziele Lima também falou sobre a defesa de seu cliente e disse que o resultado foi bastante satisfatório, considerando o afastamento de duas qualificadores. “Jonas Batista, é réu confesso e ele já tinha vindo preparado para júri que poderíamos chegar numa pena até 21 anos. 18 anos seria mais ou menos se condenasse pelas três qualificadoras. A gente tinha uma que iria qualificar, que daria homicídio de 12 a 30 anos e as outras duas iriam aumentar. Saímos daqui hoje (quinta-feira) parcialmente vencedores porque querendo ou não, saímos desse julgamento com menos duas qualificadoras. Ele só não pegou uma pena abaixo de 12 anos, porque as penas não podem ser fixadas abaixo do mínimo. Além de ter quebrado duas qualificadoras que são o motivo fútil e o perigo comum, ficou só a qualificadora impossibilidade de defesa da vítima, o que fez ele pegar a pena de 12 anos”.

Ainda assim, conforme Graziele, a defesa irá recorrer da sentença, alegando provas contrárias aos autos. “Uma das testemunhas foi categoricamente mentirosa no júri, ela deu algumas versões nos depoimentos anteriores na fase de investigação e instrução. E tem uma testemunha que falou na fase investigava e inclusive não foi ouvida mais em nenhum momento do processo, que fala o que realmente Jonas afirmou no depoimento dele, que ele foi provocado”.

A advogada finaliza com os argumentos de seu cliente para os motivos que teriam levado ao disparo de arma de fogo que resultou no homicídio de Fagner. “O crime não foi em torno do que está na denúncia, que seria ciúmes, por causa de uma ‘paixonite’ do primeiro acusado, o Gabriel. O Jonas teve um motivo, que ele foi provocado, achou que na verdade ele iria sofrer alguma coisa. Eu bati em cima dessa tese e a legítima defesa putativa, que no caso ele achou que iria ser agredido e agrediu, que foi a morte que ele causou”.