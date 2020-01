Sirene foi acionada reforçando o alerta para inundações

CARATINGA- O Gabinete de Gerenciamento de Crise, composto pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Copasa, Cemig e todas as secretarias da Prefeitura de Caratinga foi ativado na madrugada deste sábado (25), às 01h16.

As autoridades passaram a adotar as medidas do Plano de Contingência Municipal e ações definidas na reunião de instauração do Gabinete que aconteceu na tarde da última quinta-feira (23) em razão das previsões de fortes chuvas para a região e o já acumulado. Foram 137 milímetros em 24 horas. Para as próximas horas, a previsão de mais 30 milímetros de chuva. Diante do volume de água detectado em Santa Rita de Minas, o alerta para um risco de aumento da área alagada na região central de Caratinga.

A Central de comando das operações está funcionando na sede do 62º Batalhão de Polícia Militar no Bairro Nossa Senhora Aparecida. Com o nível da régua de medição do Rio Caratinga, situada na cidade de Santa Rita de Minas em três metros, a sirene do sistema de alerta foi acionada às 2h10, a fim de avisar os moradores e comerciantes das áreas ribeirinhas do risco de inundação.

Foram registrados nas primeiras horas, inúmeros desabamentos e deslizamentos de terra em ruas da cidade. Pontos de alagamento foram identificados na Avenida Olegário Maciel, nas imediações da Escola Pingo de Gente até próximo ao CTC; Rua Coronel Antônio da Silva (Rua Nova) e Rua Niterói, no Bairro das Graças. O perímetro urbano da BR-116 também foi afetado pelas chuvas.

ONDE BUSCAR ABRIGO

Moradores de áreas de risco, desabrigados, que forem orientadas a deixar suas residências ou que desejarem sair de suas casas por segurança, podem buscar abrigo no Poliesportivo (Limoeiro, escolas Engenheiro Caldas ou Míriam Mangelli (Bairro Santa Zita) e Fundação Cidade dos Meninos (Funcime) – Bairro Santa Cruz.

DESABRIGADOS

Por volta de 8h20, havia o total de três famílias abrigadas na Funcime, duas da Rua Coronel Antônio Saturnino e uma da Vila Santa Luzia, totalizando 11 pessoas. Estas famílias estavam em área de risco e não podem retornar para casa.

Informações sobre inundações, desmoronamento ou outras ocorrências causadas pelas chuvas fale com a Defesa Civil através do 199 ou pelo WhatsApp (33) 99831-6611.

Ocorrências registradas nas primeiras horas de sábado (25)

Desabamento na Rua Iapu, 06 desalojados;

Desabamento na Rua José Alves Pereira, sem vítima;

Queda de árvore na Rua Major Carlos Teixeira, (sem vítima);

Desabamento na vila Santa Luzia, 02 desalojados, (sem vítimas)

Desabamento na Rua Cel Galdino Pires (sem vítima)

Deslizamento na Rua João Pipote, 02 desalojados;

Deslizamento na Rua Ângelo Porcaro (01 vítima, com escoriações leves)

Deslizamento na Praça da Conceição (sem vítima);