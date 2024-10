13.334 eleitores não votaram em Caratinga

Confira o número de faltosos na região

DA REDAÇÃO- O número de faltosos nas Eleições 2024 em Caratinga foi de 13.334 eleitores, o que corresponde a 14,78% do total esperado nas urnas no domingo (6). Dr. Giovanni (PL) foi eleito com 14.832 votos. Em segundo lugar, Rogério Soares (REPUBLICANOS) conquistou 14.093 votos.

Apesar do alto índice de não comparecimento, este número é menor do que nas eleições de 2020 – realizadas durante a pandemia, onde a abstenção foi de 16.947 eleitores. A queda também foi registrada de forma geral em todo o País, conforme dados preliminares do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Confira os números registrados nos municípios da região:

BOM JESUS DO GALHO

CARATINGA

CÓRREGO NOVO

ENTRE FOLHAS

IMBÉ DE MINAS

INHAPIM

PIEDADE DE CARATINGA

PINGO D’ÁGUA

SANTA BÁRBARA DO LESTE

SANTA RITA DE MINAS

SÃO DOMINGOS DAS DORES

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA

UBAPORANGA

VARGEM ALEGRE