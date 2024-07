12º Departamento divulga dados de ocorrências envolvendo pessoas idosas em todas suas cidades

Até 19 de junho, 164 casos tinham sido registrados neste ano em Caratinga

DA REDAÇÃO – O 12º Departamento de Polícia Civil de Ipatinga divulgou, na tarde desta quarta-feira (03), o quantitativo de ocorrências envolvendo pessoas idosas. O delegado Gilmaro Alves, esclareceu que os dados se referem a todas as ocorrências em que maiores de 60 (sessenta) anos de idade figuram como vítimas, não apenas aqueles crimes previstos no Estatuto do Idoso.

Os dados mostram que nas cidades de Coronel Fabriciano, Timóteo e Santana do Paraíso houve uma ligeira queda quando analisados os anos de 2022 e 2023, enquanto Ipatinga apresentou uma ligeira alta. Considerando toda a regional (as dezesseis cidades), até meados de 2024, já haviam sido registradas 828 ocorrências, demonstrando queda nos números para 2024, se persistir o quantitativo para o segundo semestre.

As mesmas quedas também foram observadas nas cidades de Caratinga, Itabira, João Monlevade, Ponte Nova e Manhuaçu, sendo esta última a que apresentou maior índice de queda com 40%, de 2022 para 2023.

Segundo o delegado, os cuidados com nossos idosos são essenciais para garantir que eles não sejam vítimas de crimes, especialmente em uma sociedade onde a vulnerabilidade dessa faixa etária pode ser explorada por criminosos, dentre esses cuidados podemos citar:

-A Educação e Conscientização, vez que precisamos informar os idosos sobre os tipos comuns de golpes e fraudes, como telefonemas falsos, e-mails fraudulentos e visitas domiciliares de falsos profissionais.

-Vigilância Familiar, ou seja, os familiares devem manter um diálogo aberto e constante com os idosos, orientando-os a não fornecer informações pessoais ou financeiras a estranhos.

-Segurança Residencial, Orientá-los a nunca abrir a porta para desconhecidos e a sempre verificar a identidade de prestadores de serviços antes de permitir a entrada também, além de colocação de travas e sistemas de alarmes.

-Acompanhá-los aos locais públicos sempre que possível, nos bancos, mercados e outros locais. Caso não seja possível, orientá-los a frequentar esses lugares em horários de menor movimento.

-Ensinar os idosos a utilizarem dispositivos tecnológicos, como celulares e tablets, pode ser uma maneira eficaz de mantê-los seguros. Aplicativos de emergência e de localização, além de videochamadas, podem proporcionar uma camada extra de segurança e comunicação rápida em caso de necessidade.

-Ajudar os idosos a gerenciar suas finanças e a entenderem a importância de proteger suas informações bancárias é essencial. Orientá-los a usar senhas seguras, a evitar falar sobre suas finanças em público e a desconfiar de ofertas que pareçam boas demais para ser verdade, dentre outros cuidados.

OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO PESSOAS IDOSAS COMO VÍTIMAS – 2021 A 2024