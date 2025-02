12º Departamento de Polícia divulga produtividade anos 2021 a 2024 representações, inquéritos e TCOs

Saiba os números de Manhuaçu e demais delegacias da região

DA REDAÇÃO – O 12º Departamento de Polícia, sediado em Ipatinga, divulgou nesta terça-feira os dados gerais sobre representações, inquéritos policiais e termos circunstanciados de ocorrência (TCOs) em toda a sua área de atuação. Entre as informações divulgadas, destacam-se os requerimentos realizados pela Polícia Civil (prisões preventivas e temporárias, quebras de sigilo, buscas e apreensões, medidas cautelares e representações inominadas) e a conclusão de inquéritos policiais por portaria e por Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD) nas regionais de Ipatinga, Caratinga, Itabira, João Monlevade, Ponte Nova e Manhuaçu.

De acordo com o delegado geral de Polícia e chefe do 12º Departamento em Ipatinga, Gilmaro Alves, os números são satisfatórios, considerando o quantitativo de policiais civis disponíveis na área. “O Departamento celebra, ainda, a conquista da primeira colocação no Estado em números absolutos de conclusões de inquéritos policiais e termos circunstanciados de ocorrência, bem como a primeira colocação per capita na pontuação junto à instituição”.

Dados sobre Representações (2021-2024)

Os resultados apresentados indicam um crescimento expressivo e consistente no volume de representações realizadas, refletindo o esforço da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) na área de atuação do Departamento:

2021: 1.249 representações;

2022: 2.169 representações (+73,6% em relação a 2021);

2023: 4.514 representações (+108,1% em relação a 2022);

2024: 6.057 representações (+34,2% em relação a 2023).

O aumento acumulado de 385% no período, com um total de 13.989 representações, demonstra a capacidade do Departamento em atender demandas estratégicas e operacionais, especialmente no cenário de aumento da criminalidade.

Conclusão de Inquéritos Policiais (2021-2024)

Os números relativos à conclusão de inquéritos policiais e APFDs também indicam um desempenho sólido:

2021: 15.243 inquéritos concluídos;

2022: 15.010 inquéritos (-1,5% em relação a 2021);

2023: 15.619 inquéritos (+4% em relação a 2022);

2024: 16.896 inquéritos (+8,2% em relação a 2023).

No total, 62.768 inquéritos foram concluídos no período, representando um aumento acumulado de 10,9%. Esses resultados comprovam o compromisso da equipe policial em assegurar a segurança pública e resolver casos de forma eficiente.

Dados sobre TCOs (2021-2024)

Embora a maioria dos TCOs, atualmente, seja realizada pela Polícia Militar, a Polícia Civil também responde prontamente às demandas da população, concluindo 26.956 procedimentos entre 2021 e 2024, dos quais 5.598 foram registrados apenas em 2024.

Considerações Finais

O delegado Gilmaro Alves pontuou ainda que a Polícia Civil exerce um papel fundamental na segurança pública e no combate à criminalidade, colaborando com outros órgãos como o Ministério Público, a Polícia Militar, a Polícia Penal e o Poder Judiciário. As atividades desenvolvidas, como solicitações de prisões, buscas e apreensões e quebras de sigilo, são essenciais para desarticular organizações criminosas, coletar provas e proteger vítimas, contribuindo significativamente para a continuidade das investigações e a manutenção da ordem pública.

O comprometimento estratégico e a atuação assertiva da Polícia Civil e das demais instituições reforçam sua missão de reduzir a criminalidade, proteger a população e garantir que a justiça seja efetivamente alcançada.