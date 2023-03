12º Departamento de Polícia Civil de Ipatinga apresenta balanço estatístico referente ao ano de 2022

DA REDAÇÃO – O 12º Departamento de Polícia Civil de Ipatinga apresentou balanço estatístico das ações e da produtividade referente ao ano de 2022. O 12º Departamento é composto pelas Unidades Regionais de Ipatinga, Caratinga, Itabira, João Monlevade, Ponte Nova e Manhuaçu, tendo em sua área territorial 97 municípios.

No balanço produzido, verificou-se que o 12º Departamento de Polícia Civil de Ipatinga, em números absolutos, ficou em 1º lugar do Estado de Minas Gerais, em comparação com outros departamentos, na produtividade de 2022.

No ano de 2022, foram enviados à Justiça Pública, devidamente concluídos, 15.011 inquéritos policiais, sendo que, desse total, 8.820 inquéritos policiais por portaria foram relatados e conclusos e 6.191 inquéritos policiais por auto de prisão em flagrante delito também foram relatados e conclusos, sendo que nesses procedimentos, foram indiciadas 14.599 pessoas. Ainda sobre a produtividade, foi apurado o cumprimento de 4.152 mandados de prisão e de 413 mandados de busca e apreensão.

No ano de 2022, foram instaurados 18.080 inquéritos policiais, além de 6.508 termos circunstanciados de ocorrência, que foram instaurados e enviados à Justiça (neste último caso, referentes aos crimes de menor potencial ofensivo). Quanto às medidas protetivas de urgência, totalizaram 3.903 e em relação aos procedimentos envolvendo menores infratores, totalizaram 1998, sendo que, nesses dois quesitos, o 12º Departamento de Polícia Civil de Ipatinga ficou em 2º lugar do Estado mineiro em volume de produtividade. Foi verificado também que em 2022 houve um total de 96.134 boletins de ocorrência (REDS) despachados. Todas as Unidades Regionais no ano de 2022 cumpriram as metas, alcançando resultados acima do esperado, excetuando-se Ponte Nova, porém já com medidas saneadoras para melhoria da produtividade.

Segundo o chefe do 12º Departamento, delegado geral, Gilmaro Alves Ferreira, o balanço da produtividade, bem como análise e aferições, são de grande importância, pois interferem no planejamento das estratégias e no gerenciamento de ações necessárias para continuidade do serviço, principalmente para a produção de resultados exitosos como no do ano de 2022. Pontuou ainda que os números são excelentes levando-se em consideração que o Estado possui 19 departamentos, além das especializadas, e que só foi possível graças ao empenho de todos os policiais civis de todas essas 97 cidades, delegados, escrivães, investigadores, peritos, médicos legistas e servidores administrativos.

O chefe do 12º Departamento agradece também a toda a equipe dos setores superiores da Polícia Civil, que propiciaram ações para que os resultados pudessem ser colhidos.