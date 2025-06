12ª RPM comemora 250 anos da Polícia Militar em solenidade marcada por homenagens

Magistrado Consuelo Silveira Neto foi agraciado com a Medalha Alferes Tiradentes

IPATINGA – Na manhã desta terça-feira (17), o Comando da 12ª Região da Polícia Militar realizou, na sede do 14º Batalhão em Ipatinga, a solenidade comemorativa alusiva aos 250 anos da Polícia Militar de Minas Gerais, cuja data oficial foi celebrada no último dia 9 de junho. O evento reuniu autoridades civis e militares, representantes de instituições parceiras, imprensa e convidados, marcando um momento solene de reconhecimento à trajetória da Corporação, fundada em 1775.

Com o tema “Polícia Militar de Minas Gerais: A força do povo mineiro. Presença que protege”, a cerimônia teve início com a apresentação da tropa formada e execução do Hino Nacional. Em um dos momentos mais simbólicos, foi prestada continência ao veterano mais antigo presente, em homenagem a todos os militares da reserva que contribuíram para a história da PMMG.

Durante a solenidade, foram concedidas importantes honrarias. Entre elas, a Medalha “Dever Cumprido”, destinada a veteranos com 30 anos de serviço ativo e outros 30 como inativos; a Medalha “Alferes Tiradentes”, maior comenda da Instituição, concedida a civis e militares por relevantes serviços prestados. O magistrado Consuelo Silveira Neto, que atua na comarca de Caratinga, foi um dos agraciados; e a Medalha de Mérito Profissional, destinada a reconhecer ações de bravura, desempenho exemplar e conduta funcional destacados. Também foram entregues as Medalhas de Mérito Militar – nos graus Ouro, Prata e Bronze – a policiais que se destacaram por seus bons e leais serviços ao longo da carreira.

Além das comendas, foram outorgados diplomas de “Colaborador Benemérito da PMMG” a personalidades e entidades que, em parceria com a Polícia Militar, promovem a paz social e a melhoria da qualidade de vida da comunidade. Na mesma ocasião, militares e servidores civis da 12ª RPM foram agraciados como Destaques Profissionais do primeiro semestre de 2025, em diversas modalidades, como operacional, administrativa, pedagógica e motorista-padrão.

A solenidade também contou com desfile da Guarda de Honra, formada por militares do Estado-Maior da 12ª RPM, 14º e 58º Batalhões. Em seguida, houve o desfile a pé e motorizado, com viaturas temáticas representando programas institucionais como Patrulha de Proteção à Mulher, Patrulha Rural, PROERD, Defesa Civil, Polícia de Meio Ambiente e Trânsito Rodoviário, além da presença dos mascotes “PM Amigo Legal” e “PM Amiga Legal”.

Durante entrevista, o comandante da 12ª Região, coronel Márcio Roberto de Sousa, reforçou que a solenidade é, acima de tudo, um momento de valorização dos que constroem a história da Polícia Militar. “Além de comemorarmos os 250 anos, reconhecemos as pessoas que cooperam com a Instituição e contribuem com um trabalho de qualidade para toda a comunidade”, afirmou.

Ao comentar sobre a longevidade da PMMG, o comandante destacou a ligação profunda com o povo mineiro. “A Polícia Militar é a força do povo mineiro, a presença que protege. Nossa história está intimamente ligada à história de Minas e do Brasil”, declarou. Para ele, essa conexão é um dos principais fatores do sucesso e da continuidade da Instituição ao longo de tantas gerações.

O coronel também destacou que a Polícia Militar tem acompanhado as transformações sociais e tecnológicas. “A modernização é constante, não apenas em equipamentos, mas também em nossos procedimentos operacionais e na forma de lidar com as novas demandas da sociedade”, explicou.

A aproximação com a comunidade também foi destacada como elemento fundamental para o fortalecimento da segurança pública. Segundo o comandante, “temos buscado sempre desenvolver ações junto à população, pois sabemos que isso faz toda a diferença”. Ele citou como exemplo o investimento em programas de policiamento comunitário e a criação de canais de diálogo com a sociedade.

Sobre a realidade da 12ª RPM, que abrange 97 municípios com perfis distintos, o coronel ressaltou a diversidade do território e o preparo do efetivo. “Temos desde áreas rurais até grandes polos industriais e de mineração. Nosso pessoal está constantemente se aprimorando para atender com eficiência cada contexto”, pontuou.

A valorização do material humano também foi enfatizada como prioridade. “Nosso carro-chefe é o policial militar. A Instituição é feita de pessoas, assim como a sociedade que servimos”, destacou. O comandante ressaltou ainda que, embora o número de homenageados seja limitado, o reconhecimento se estende a todos que, com comprometimento e dedicação, constroem diariamente o trabalho da PM.

Por fim, deixou uma mensagem à comunidade da região: “Que confiem sempre na Polícia Militar. Estejam próximos, interajam conosco. Queremos continuar sendo essa força que protege, presentes em todos os lugares, lado a lado com a população”.