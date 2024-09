12ª Região da Polícia Militar forma 172 novos soldados

Na noite dessa quinta-feira(26), ocorreu a formatura do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) de 2023. O evento foi realizado no pátio do 14º Batalhão de Polícia Militar (BPM) pelo comando da 12ª Região de Polícia Militar, com a participação de 121 formandos.

A solenidade foi presidida pelo Coronel Márcio Roberto de Sousa, Comandante da 12ª Região da PMMG, e contou com a presença de diversas autoridades militares e civis.

O momento mais aguardado da noite foi a aposição das divisas de Soldados de Primeira Classe aos formandos, marcando oficialmente sua entrada nas fileiras da corporação.

Durante a cerimônia, foram homenageados os três primeiros colocados do curso: SD 1ª CL Yuri Christen de Oliveira Bessa, SD 1ª CL Dimas José Vidal da Cruz e SD 1ª CL Guilherme Ervolino Simão. O primeiro colocado recebeu uma lembrança especial, entregue pelo Comandante da Região e outras autoridades presentes.

Em entrevista, o SD Yuri Christen compartilhou suas impressões sobre o curso: “A formação aqui é verdadeiramente uma forja, tanto física quanto psicológica.

Saímos do conforto de casa para enfrentar a realidade da vida policial. Desde o início, somos treinados para lidar com qualquer tipo de problema que possamos encontrar nas ruas.

O apoio dos colegas e da coordenação foi fundamental, e a rigidez do treinamento reflete o compromisso com a qualidade da nossa preparação”.

Um dos pontos altos da noite foi o discurso emocionado do orador da turma, SD Tarcísio seguido pela fala inspiradora do paraninfo, 3º Sgt Osmane da Cunha André Neto, escolhido pelos formandos como exemplo de profissionalismo e dedicação.

A cerimônia foi marcada por momentos de grande simbolismo, como a execução do Hino Nacional, a continência ao veterano mais antigo e o solene compromisso dos novos soldados perante a Bandeira Nacional.

Os formandos juraram dedicar-se inteiramente ao serviço policial militar, mesmo com o sacrifício da própria vida.

O Coronel Márcio Roberto de Sousa, em seu discurso, ressaltou a importância dos novos soldados para a segurança pública do Estado e os desafios que enfrentarão na nova nobre missão de servir e proteger a sociedade mineira. Ele destacou: “Esperamos que esses novos soldados possam aplicar os conhecimentos adquiridos aqui nessa área e que a comunidade possa participar conosco no dia a dia.

A 12ª Região é a maior do Estado, com 97 municípios e sete unidades operacionais. O desafio é muito grande, a demanda é alta e precisamos muito da tropa. Com a chegada desses novos soldados, conseguiremos melhorar ainda mais nossa condição de atender a comunidade e suas demandas”.

A formatura representa não apenas a conclusão de um intenso período de treinamento, mas também o início de uma nova jornada para estes homens e mulheres que agora integram oficialmente as fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais.

Além dos 121 formandos nessa cerimônia, a 195ª CIA de Ensino e Treinamento em Manhuaçu formou outros 51 soldados, totalizando 172 novos policiais militares na área da 12ª RPM.

O Coronel Márcio também mencionou que um novo concurso está em andamento, com 350 vagas previstas, o que contribuirá para uma maior recomposição do efetivo e melhoria na prestação de serviços à comunidade.