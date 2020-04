124 casos em investigação

CARATINGA- Conforme boletim epidemiológico emitido às 16h05 de ontem, o município de Caratinga contabilizou até esta data um acumulado de 192 casos notificados para o covid-19. O número de casos descartados não foi alterado em relação ao boletim da última terça-feira (14), permanecendo em 68 e nenhuma confirmação foi registrada.

124 casos seguem em investigação e nove pacientes permanecem internados, sendo que destas internações seis são de pacientes de Caratinga e quatro deles já apresentaram resultado laboratorial negativo para o vírus.

O segundo óbito suspeito para Covid-19, de uma paciente de 88 anos, de Inhapim, que estava internada no CASU Hospital Irmã Denise e faleceu no domingo (12) com sintomas suspeitos da doença, foi descartado no mesmo dia.

26 notificações se referem a pacientes de Santa Rita de Minas, Inhapim, Ubaporanga, Nova Iguaçu/RJ, Piedade de Caratinga, Bom Jesus do Galho, Entre Folhas, Santa Bárbara do Leste, São Paulo/SP, Timóteo e São Sebastião do Anta.