123 casos suspeitos de doenças causadas pelo Aedes Aegypti

14 confirmações para Dengue, oito para Chikungunya e um para Zika Vírus

CARATINGA- Em 2019, até o momento, foram notificados 123 casos de arboviroses (Dengue, Chikungunya e Zika) em Caratinga. Os dados são do último boletim divulgado pelo Departamento de Epidemiologia e Estatísticas da Secretaria Municipal de Saúde de Caratinga.

Foram 79 casos notificados para a suspeita de dengue. De acordo com as informações de resultados, em 38 deles não houve coleta e 23 deram negativo para a doença, enquanto 14 se apresentaram como positivo.

Também foram notificados 37 casos de Chikungunya, 19 deles apresentaram resultado negativo, em nove casos não houve coleta e oito casos foram positivos.

Sete pessoas foram diagnosticadas com suspeita de Zika Vírus, sendo um caso confirmado. Em dois casos não houve coleta e quatro tiveram resultado negativo. Não foram informados casos suspeitos de Febre Amarela.

O registro por localidades (bairros/distritos) revela que o maior número de casos notificados de arboviroses em Caratinga, de janeiro até o dia 27 de novembro foi registrado no Bairro Santa Cruz, um total de 18 notificações. Em seguida está o distrito de Cordeiro de Minas, com 16 casos e que ainda contabiliza cinco, dos sete casos suspeitos de Zika Vírus no município e três casos de Chikungunya.

O Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) em Caratinga, realizado entre os dias 14 a 16 de outubro/2019 registrou o IIP de 0,8%. Conforme o Ministério da Saúde, o índice é considerado satisfatório quando fica abaixo de 1%; situação de alerta quando está no intervalo entre 1% e 3,9%; e indica risco de surto quando é igual ou superior a 4%. Portanto, Caratinga saiu da situação de alerta e registrou um quadro considerado satisfatório.

ESTADO

Em 2019, até o momento (dados atualizados em 18/11), Minas Gerais registrou 484.779 casos prováveis (casos confirmados + suspeitos) de dengue, 153 óbitos em 47 municípios e 94 óbitos permanecem em investigação para este agravo.

Em relação à Febre Chikungunya, Minas Gerais registrou 2.793 casos prováveis da doença em 2019. Em 2019, até o momento foi confirmado um óbito por chikungunya do município de Patos de Minas, e existe um óbito em investigação.

Já em relação à Zika, foram registrados 746 casos prováveis da doença em 2019, até a data de atualização do boletim.

O estado está em situação de alerta para esse aumento no número de casos das doenças transmitidas pelo Aedes (dengue, chikungunya e zika).