11º Batalhão de Polícia Militar tem novo assessor de comunicação organizacional

MANHUAÇU – O 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Manhuaçu tem um novo assessor de comunicação organizacional. Tenente Douglas, com uma sólida trajetória na Polícia Militar, assume a função com o compromisso de fortalecer a comunicação institucional e estreitar o relacionamento com a comunidade.

A carreira do tenente Douglas na PM teve início em 2016, quando ingressou no Curso de Formação de Oficiais, em Belo Horizonte. Após concluir o curso, foi designado para comandar o Pelotão PM de Mutum, onde permaneceu por dois anos e meio. Posteriormente, assumiu o comando do Pelotão de Simonésia, que compreende as cidades de Simonésia, Santana do Manhuaçu e Reduto.

Além dessas funções, o oficial também foi comandante da Companhia de Ensino e Treinamento em Manhuaçu, onde desempenhou papel fundamental na formação dos cursos de Sargentos (CEFS II/23 e CEFS II/24) e Soldados (CFSd/24). Sua experiência também inclui a coordenação dos setores da 72ª Companhia PM, em Manhuaçu.

O oficial destaca que a sua atuação à frente da assessoria de comunicação do 11º BPM será marcada pela busca constante por transparência, pelo relacionamento com a imprensa e pela disseminação de informações importantes sobre o trabalho da Polícia Militar na região. Ele entende que, além de garantir a segurança, é essencial construir uma comunicação sólida e eficaz com os cidadãos de Manhuaçu e municípios vizinhos, criando um canal direto de diálogo e confiança.