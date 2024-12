11º Batalhão de Polícia Militar realiza lançamento da Operação Natalina

MANHUAÇU – A Polícia Militar de Minas Gerais realizou nesta segunda-feira (2), em todo o território mineiro, o lançamento da Operação Natalina, com o objetivo de promover e potencializar a sensação de segurança e tranquilidade da população mineira.

A Operação Natalina, prevista para ocorrer entre os dias 02 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024, representa um aumento do efetivo de policiais militares e viaturas nas ruas, em especial em áreas comerciais, em virtude do aquecimento do comércio varejista e aumento da circulação de pessoas em razão das festas de final de ano.

“Tal ação contará com um emprego maciço dos militares da Unidade para intensificar o policiamento ordinário, sendo empregado tanto o efetivo policial das companhias operacionais, como os militares que atuam no setor administrativo, que ocuparão os centros comerciais, realizando a proteção cidadã, por meio do policiamento ostensivo geral, de visitas de orientação e da entrega de dicas de segurança aos comerciantes, funcionários e transeuntes”, informa o comando da Unidade.