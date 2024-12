11ªº BPM realizada solenidade em homenagem aos destaques profissionais

MANHUAÇU – Nesta quinta-feira (19), aconteceu no 11º Batalhão de Polícia Militar, a solenidade em homenagem aos destaques profissionais do 2º semestre e do ano de 2024 na área do Batalhão de Polícia Militar.

Durante o evento foram agraciados destaques profissionais nas modalidades ocorrência de placa do ano, comandante de companhia destaque, comandante de pelotão destaque, destacamento padrão, gestor de projetos destaque, destaque do COPOM, servidor civil destaque e nas modalidades administrativa, pedagógica, operacional e motorista padrão os seguintes militares e funcionários civis:

Pela 12ª Região de Polícia Militar:

Na modalidade Operacional: sargento Gomes, cabo Satler e soldado Santiago

Na modalidade Administrativa: sargento Marco Aurélio

Na modalidade Motorista Padrão: sargento Rafael Emerick

Na modalidade pedagógica – CTPM: Josiana e Taynara

Na modalidade administrativa – CTPM: Natanael

Pelo 11º Batalhão de Polícia Militar no segundo semestre de 2024:

Na Modalidade operacional: tenente Lopes e sargento Góes

Comandante de destacamento padrão: sargento Charles

Na modalidade administrativa: tenente Moreira

Motorista padrão: sargento Felipe Izidoro

Destaque do Copom: sargento Couto

Servidor Civil Destaque: ASPM Andrea

Destaque pedagógico CTPM: Lindalva e Júlio César

Destaque administrativo CTPM: Cristina

Destaque do ano de 2024 pelo 11º Batalhão de Polícia Militar foram homenageados:

Na Modalidade comandante de companhia Destaque: capitão Arruda

Comandante de pelotão destaque: tenente Raider

Comandante de destacamento padrão: sargento Soares

Gestor de projetos: capitão Túlio

Modalidade Operacional: tenente Werner

Modalidade administrativa: tenente Douglas

Motorista padrão: cabo Rodrigues

Destaque do Copom: sargento Arzúrio

Servidor civil destaque: ASPM Bárbara

Destaque pedagógico CTPM: Lines Pereira

Ainda como destaque do ano tivemos os militares que participaram da ocorrência de placa do ano que são: capitão Arruda, capitão Túlio, tenente Bruno, tenente Oliveira, tenente Douglas, tenente Fabiano, tenente Werner, subtenente Júlio Márcio, sargento Emerick, sargento Ailton, sargento Paulo Robério, sargento Danilo, sargento Wanderson, sargento Erivelton, sargento Thuler, 2º sargento Novaes, sargento Guilherme, sargento James, sargento Leandro, sargento Rafael, sargento Kennedy, sargento Naiara, sargento Melo, sargento Nascimento, sargento Altazir, cabo Mariane, cabo Martins e soldado Gantus.

O comandante do 11° Batalhão, tenente-coronel Flávio ressaltou a importância do reconhecimento daqueles profissionais que se destacaram demonstrando uma maior dedicação no exercício de suas funções convergindo em uma segurança pública de qualidade para a sociedade.

Os agraciados foram contemplados com troféus, certificados, além de elogio individual e nota meritória registrados em seus assentamentos funcionais.