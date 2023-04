Polícia Civil apura vazamento de laudo de necropsia da cantora Marília Mendonça

CARATINGA- Fotos da necropsia da cantora Marília Mendonça circularam pelas redes sociais nesta quinta-feira (13). Tamanha repercussão fez o nome da cantora ir para os trending topics do Twitter.

A cantora, conhecida por ser a “Rainha da Sofrência”, faleceu em novembro de 2021, após um acidente aéreo na cidade de Caratinga.

A equipe da artista falou que já está atuando em relação ao caso. Neste momento, Robson Cunha, advogado de Marília Mendonça, está definindo quais medidas tomar mediante a divulgação das fotos.

Segundo a assessoria da cantora, a única certeza desse momento é que sua equipe vai tentar preservar ao máximo a imagem da cantora. “A gente suplica para que as pessoas não divulguem e não compartilhem esse conteúdo”, disse Silvia Colmenero.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que assim que tomou conhecimento sobre o vazamento de fotos referentes ao laudo de necropsia da cantora Marília Mendonça, imediatamente instaurou procedimento administrativo para apuração dos fatos.

A Polícia Civil informa que o sistema onde ficam armazenados os documentos investigativos são auditáveis e que a Superintendência de Informações e Inteligência Policial (SIIP) já está realizando os levantamentos com vistas a identificar todos os acessos ao referido laudo.

E esclarece que não coaduna com esses acontecimentos e assegura que a ação está sendo apurada para esclarecimentos e responsabilização dos envolvidos.