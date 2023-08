114 anos de história da Escola Princesa Isabel

CARATINGA – A escola mais tradicional de Caratinga, Escola Estadual Princesa Isabel, completa neste dia 24 de agosto 114 anos. Uma história dedicada a construção de conhecimentos e fortalecimento da sociedade caratinguense.

A data festiva é marcada por memórias afetivas recentes e também longínquas, pois a direção da escola promoveu uma sequência de depoimentos de alunos, ex-alunos, funcionários e ex-funcionários que estão enchendo as redes sociais de muito afeto e gratidão pela instituição.

“E neste dia especial, quem passar diante do charmoso educandário no conjunto arquitetônico da Praça Cesário Alvin terá a oportunidade de tirar uma foto com o bolo de aniversário e deixar também seu depoimento registrado para a história desta escola que é patrimônio de Caratinga”, convida a direção da Escola Princesa Isabel.