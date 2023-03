Secretaria de Cultura e Turismo inicia atividades do Sarau Literário

Com o objetivo de aproximar crianças e adolescentes da literatura e da cultura do município, a Secretaria de Cultura e Turismo de Manhuaçu iniciou nesta quinta-feira (16), na Biblioteca Municipal Professora Custódia Féres Abi-Saber, as atividades do “Sarau Literário”. A Escola Estadual João Xavier da Costa foi a primeira instituição de ensino a participar da proposta.

No evento houve contação de histórias, recital de poemas, dinâmicas, apresentação musical e claro, terminou com um delicioso café para os participantes, além de uma “tour” pela biblioteca municipal incentivando os estudantes ao hábito da leitura.

“Nós tivemos a participação do escritor e poeta, Professor Adair André da Silva, acadêmico efetivo da Academia Manhuaçuense de Letras, onde ele contou um pouco da sua vida e recitou três poemas de sua autoria para os estudantes. O evento ainda teve como atração especial a contação de histórias e dinâmicas, promovidos pela Professora Gilmara Aparecida de Oliveira, da Escola de Idiomas CNA Manhuaçu, que também distribuiu várias lembrancinhas para as crianças”, conta Fabrício Santos, Diretor do Patrimônio Cultural, que também participou com uma apresentação musical da Literatura de Cordel da Saga do Coronel Serafim Tibúrcio.

O Secretário de Cultura e Turismo Daniel Vieira, agradeceu a ida dos alunos e destacou que o intuito é fazer com que a população volte a frequentar a Biblioteca Municipal. “Ficamos muito felizes que pudemos receber os alunos da Escola João Xavier da Costa, que vieram acompanhados com as professoras Lorene e Fabiana, ficamos muito agradecidos com isso. E esse evento serve para fazer e incentivar com que as pessoas, que a população frequente a nossa Biblioteca Municipal, que é do povo e possui um acervo literário não só de grandes escritores, mas também dos nossos escritores, que são da nossa terra”, destaca Daniel.

Para as escolas e instituições participarem do Sarau Literário, é necessário enviar ofício para a Secretaria de Cultura e Turismo manifestando o interesse.