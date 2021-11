113.673 DOSES APLICADAS

Novas diretrizes para imunização com a segunda dose e dose de reforço

CARATINGA- A Secretaria Municipal da Saúde de Caratinga aplicou até́ esta terça-feira (23), 113.673 doses da vacina que imuniza contra o novo Coronavírus.

Conforme o balanço da Prefeitura, o resultado é o somatório de 61.742 pessoas imunizadas com a primeira dose, 44.198 que receberam a dose 2, além da aplicação de 1.605 da Janssen, que era considerada de dose única e 6.128 doses de reforço.

Novas diretrizes para aplicação de segunda dose e dose de reforço

De acordo com as novas diretrizes propostas pelo Ministério da Saúde, a partir de agora, todas as pessoas com 12 anos ou mais, que tomaram a 1ª dose da Vacina Pfizer, receberão a 2ª dose após intervalo de 21 dias. Vale ressaltar que no momento da vacinação é indispensável a apresentação do documento pessoal e cartão de vacina.

O Ministério da Saúde ainda autorizou a aplicação da dose de reforço para todas as pessoas a partir de 18 anos que receberam a 2ª dose (das vacinas Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac) há 5 meses.

Até o momento, o município não recebeu nota técnica dizendo como se dará a continuação do calendário vacinal daquelas pessoas que tomaram a vacina Janssen