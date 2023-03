Diário de Caratinga

Pesquisa revela nível de infestação do Aedes aegypti na região

DA REDAÇÃO- O primeiro Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (Lira) de 2023, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), aponta que, dos 827 municípios que participaram do estudo, 321 deles (38,8%) apresentam o Índice de Infestação Predial (IIP) igual ou maior que 4 – ou seja, estão em situação de risco para a transmissão das arboviroses.

Na regional de Coronel Fabriciano é o caso dos municípios de Belo Oriente, Coronel Fabriciano, Entre Folhas, Imbé de Minas, Ipatinga, Jaguaraçu, Mesquita, Naque, Periquito, Timóteo, Vargem Alegre, Santana do Paraíso e Vermelho Novo e Córrego Novo.

Outros 337 municípios (40,8%) estão em alerta, fazem parte da lista Bugre, Dom Cavati, Inhapim, Piedade de Caratinga, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, Ubaporanga, Caratinga, Iapu,

Em 169 (20,4%), o indicador foi classificado como satisfatório, pois o IIP é menor que 1. Açucena, Antônio Dias, Marliéria, São Domingos das Dores e São Sebastião do Anta.

O IIP indica o percentual de imóveis que apresentaram recipientes infestados por larvas de mosquito Aedes aegypti em relação ao total de imóveis que foram vistoriados pelos agentes de combate a endemias (ACE).

Cenário epidemiológico atual

Até 27/2 deste ano, Minas Gerais registrou 50.101 casos prováveis (casos notificados exceto os descartados) de dengue. Desse total, 13.802 casos foram confirmados para a doença. Há quatro óbitos confirmados por dengue no estado e 21 óbitos em investigação.

Em relação à febre chikungunya, foram registrados 18.371 casos prováveis da doença, dos quais 4.536 foram confirmados. Até o momento, não há nenhum óbito confirmado por chikungunya em Minas Gerais e um está em investigação.

Na regional de Coronel Fabriciano, casos prováveis de Dengue tiveram maior número de registros em Ipatinga, Santana do Paraíso, Coronel Fabriciano, Córrego Novo, Timóteo e Caratinga.

MUNICÍPIO IIP IB

Açucena 0,9 45,1

Antônio Dias 0,4 0,4

Belo Oriente 5,8 6,4

Bugre 3,4 3,4

Coronel Fabriciano 6,4 6,4

Dom Cavati 2,5 4,6

Entre Folhas 4,1 5,4

Imbé de Minas 6,3 7,5

Inhapim 1,1 1,5

Ipatinga 4,5 6,1

Jaguaraçu 7,6 8,4

Joanésia 7 8,2

Marliéria 0,9 0,9

Mesquita 7,5 7,5

Naque 28 33

Periquito 4 6

Piedade de Caratinga 2,9 2,9

Santa Bárbara do Leste 3,1 4,1

Santa Rita de Minas 1,8 8,2

São Domingos das Dores 0,2 0,2

São Sebastião do Anta 0,9 0,9

Timóteo 5,5 5,9

Ubaporanga 2,6 2,6

Vargem Alegre 4,9 4,9

Santana do Paraíso 5,8 6,7

Caratinga 3,7 4,1

Iapu 2,8 3,1

Vermelho Novo 4,3 4,3

Córrego Novo 9 10,9

DISTRIBUIÇÃO DE CASOS PROVÁVEIS POR LOCAL DE NOTIFICAÇÃO OU RESIDÊNCIA E ÓBITOS CONFIRMADOS POR MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA, POR AGRAVO MINAS GERAIS, 2023

MUNICÍPIO CASOS DE DENGUE CASOS DE CHIKUNGUNYA

Açucena 1 –

Antônio Dias 2 1

Belo Oriente 9 –

Bom Jesus do Galho 26 2

Bugre 7 –

Coronel Fabriciano 72 –

Dom Cavati 62 –

Entre Folhas 4 1

Imbé de Minas 2 –

Inhapim 5 –

Ipatinga 416 47

Jaguaraçu 2 –

Joanésia 14 –

Marliéria 5 –

Mesquita 3 –

Naque 7 –

Periquito – –

Piedade de Caratinga – –

Santa Bárbara do Leste 2 –

Santa Rita de Minas 7 –

São Domingos das Dores – –

São Sebastião do Anta – –

Timóteo 62 2

Ubaporanga 7 –

Vargem Alegre 32 5

Santana do Paraíso 220 –

Caratinga 55 –

Iapu 12 2

Vermelho Novo – –

Córrego Novo 72 –