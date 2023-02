Policiais militares evitam suicídio em Pingo-d’Água

PINGO-D’ÁGUA – Um suicídio foi evitado por militares de Pingo-d’Água nessa última segunda-feira (6).

O soldado Martins recebeu uma ligação em seu número de telefone particular, onde a pessoa dizia que iria se matar. Assim que o policial atendeu a chamada para saber o motivo da ligação, o rapaz, relatou que acabaria de vez com a própria vida.

Diante da situação, o militar permaneceu com ele na linha e solicitou que ele aguardasse em sua casa, que polícia iria até o local para conversar.

Neste momento, os militares sargento Matos e soldado Martins deslocaram rapidamente até o posto de saúde municipal e solicitaram apoio de uma equipe médica para acompanhar o atendimento da ocorrência, envolvendo pessoa em possível surto.

Quando os militares chegaram ao endereço, perceberam que o rapaz estava com uma faca, se automutilando na região do abdômen, apresentando diversos cortes, estando a faca suja de sangue. Ele apresentava desorganização mental, nervosismo, agressividade e fala alterada.

Após intenso diálogo com a vítima, ele aproximou-se do portão da residência, com a faca, neste momento em que o sargento Matos utilizou a pistola de emissão de impulsos elétricos para neutralizar a vítima, além preservar a sua vida e dos militares que ali estavam. Imediatamente a vítima foi contida e imobilizada, sendo levada até o posto de saúde municipal, onde foi medicada, e teve os dardos removidos de seu corpo.

PROCURE AJUDA

Caso alguém tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV (www.cvv.org.br) e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.