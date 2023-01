Programa Agroamigo Crescer continua alavancando a economia de Inhapim

INHAPIM – Após a inserção do município de Inhapim na área da abrangência da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, e, consequentemente acesso aos programas e projetos que o Banco do Nordeste do Brasil – BNB oferece, como por exemplo, do Programa Agroamigo Crescer, a Secretaria de Agricultura e Pecuária, em parceria com o Banco e a Emater, vem trabalhando esses novos programas.

Em parceria com o Banco do Nordeste/Agência Teófilo Otoni, onde Inhapim está regionalizado e o escritório da Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais) do município, a secretaria de Agricultura tem propiciado que centenas de agricultores familiares inhapinhenses tenha conhecimento e acesso ao programa de microcrédito “Agroamigo Crescer”, que em síntese foi criado para atender agricultores familiares com renda bruta anual de até R$ 23 mil, que explorem área de até quatro módulos fiscais e empreguem mão de obra familiar. É voltado para agricultores enquadrados no grupo B do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) e financia atividades geradoras de renda no campo ou em aglomerado urbano próximo, sejam agrícolas, pecuárias ou outras atividades não agropecuárias no meio rural, como turismo rural, agroindústria, pesca, serviços no meio rural e artesanato. Conforme explica a secretária municipal de agricultura Nádia Rocha, dezenas de contratos de microcrédito já foram assinados e liberados para os produtores em várias linhas de produção agrícola pleiteadas pelo agricultor familiar, injetando milhões de reais na economia do município. “Quando o município de Inhapim foi inserido na área de abrangência da Sudene, passamos a analisar na ótica da secretaria municipal de Agricultura, quais as vantagens desta inserção para o pequeno produtor rural, ou seja, para aqueles que mais necessitam de apoio, e vimos uma oportunidade de microcrédito junto ao Banco do Nordeste do Brasil através do Programa de microcrédito “Agroamigo Crescer”, que traz vantagens substanciais ao pequeno produtor, com prazos de pagamento e juros diferenciados” informou a secretária.

Na manhã desta terça-feira (24), no salão nobre da prefeitura, a técnica do Banco do Nordeste, Lúcia Nobre, esteve em Inhapim para mais uma rodada de palestras com os agricultores familiares, o que é uma condicionante para adesão ao microcrédito, confecção de novos contratos de financiamento e entrega de cartões para contratos já devidamente aprovados do Programa “Agroamigo Crescer”.

Assessoria de Comunicação