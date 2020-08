11 DE AGOSTO – DIA DO ADVOGADO

Ildecir A.Lessa

Advogado

O dia 11 de agosto de todo ano, comemora-se o Dia do Advogado. Sempre é lembrado e comemorado em constante marco de grandes conquistas e valores dos advogados no seio da sociedade. Essas conquistas refletem na segurança do Estado Democrático de Direito, numa linha do tempo em que os advogados brasileiros sempre tiveram forte participação. Na última terça-feira (11) foi o dia em homenagem ao advogado, profissional sempre alerta na defesa dos direitos dos homens, razão pela qual os advogados figuram como os verdadeiros guardiões dos valores democráticos e republicanos. Essa é a verdadeira importância de se comemorar o Dia do Advogado, numa permanente vigilância dos direitos, principalmente a dignidade da pessoa humana.

O exercício da advocacia, o cotidiano do advogado, mais do que qualquer outra atividade é penoso, árduo e sacrificante. Nesse momento de crise de saúde, com a pandemia, compete a advocacia, o enfrentamento e administração jurídica de um vasto número de situações, onde o advogado atua com firmeza e competência. Não é por mera retórica que a Constituição Federal dispõe claramente que o advogado é figura indispensável à administração da justiça. Por tudo isso, o advogado deve ser intransigente na defesa de suas prerrogativas, sem elas, não há independência para o exercício do mister profissional e, tampouco, meios para o exercício da cidadania.

O Dia do Advogado mais uma vez, mereceu ser comemorado, devendo esse profissional do Direito, ser honrado, pela participação a cada dia em defesa do Estado Democrático de Direito. A todos os advogados de Caratinga e região, nossos cumprimentos por essa data festiva.