Morre Anita, a matriarca da família Grossi

CARATINGA- Faleceu nesta sexta-feira (16), aos 96 anos, Anita Miranda Grossi, viúva do saudoso presidente da Viação Riodoce e ex-prefeito Dário Grossi. Anita foi mãe de 12 filhos, dos quais oito estão vivos.

Em conversa com o DIÁRIO, o empresário Rinaldo Grossi, filho de Anita, destacou o legado que sua mãe deixa. “Mãe é tudo, mãe representa tudo. Mãe é tudo de bom. Ela viveu 96 anos, é uma benção. Muita alegre, graças a Deus, vida longa e feliz. Criou os filhos todos, uma mulher boa, só trabalho, uma mãe de família exemplar, tudo de bom. Estou só triste, mas, consciência tranquila, viveu uma vida boa, longa e feliz”.

O velório acontecerá neste sábado (17), das 8h às 16h, na Capela Velório do Santuário.

Anita Grossi faleceu aos 96 anos (Foto: Arquivo)