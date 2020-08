108 anos da Loja Maçônica Caratinga Livre

CARATINGA- Aos 14 dias do mês de agosto de 1912, um grupo de maçons liderados por João Evangelista Azeredo Coutinho fundou a Loja Maçônica Caratinga Livre, que hoje completa 180 anos de fundação, mantendo suas bases sólidas através de três pilares: A sabedoria dos Governantes; A Força dos Governados e a Beleza dos interesses comuns.

Devido à pandemia, não foi possível realizar uma programação festiva. Mas, a data histórica é lembrada pelo DIÁRIO DE CARATINGA nesta reportagem.

‘SOPRO DE VIDA’

O venerável Cláudio Polidório relembra a história da Loja Maçônica Caratinga Livre e que o sopro de vida veio da “Augusta e Respeitável Loja Simbólica União de Manhuaçu, do Oriente de Manhuaçu, sendo assim considerada a nossa Loja Mãe. O Irmão João Evangelista Azeredo Coutinho doou o terreno que abriga nosso Templo, o primeiro da cidade e o segundo da região”.

Polidório afirma que a Loja Maçônica Caratinga Livre é a mais antiga entidade civil em atividade ininterrupta que a comunidade caratinguense conhece. “Temos a honra e o privilégio de possuirmos primeira Loja Filosófica de Minas Gerais, denominada Raimundo Peres Ferraz, seu idealizador e ainda membro de nosso quadro. Somos fundadores e termos orgulho de sermos Loja Mãe das Lojas Obreiros de Caratinga, Filhos da Acácia e Fraternidade Acadêmica e ainda Patrocinador do Capítulo Cavaleiros de Cristo da Ordem Demolay e Assembleia Mensageiras do Oriente do Arco Íris, além de sermos fundadores e membros do Conselho Deliberativo da Fundação Educacional de Caratinga -Funec”.

ATUAÇÃO NA SOCIEDADE

Na década de 60, a pedido do presbítero Geraldo Pereira de Figueiredo, membros da 2ª Igreja Presbiteriana de Caratinga se reuniram na Loja Maçônica Caratinga Livre para fundação da igreja. Já no cenário político, atuaram com destaque o vereador e presidente da Câmara Jovino Guzela de Abreu; como prefeito e deputado Estadual Eduardo Daladier Pereira, e também como chefe do executivo Marco Antônio Ferraz Junqueira.

Em meados de 1970, a Loja Maçônica Caratinga Livre, através de Lays Lugão de Carvalho, criou a Escola de Reabilitação João Evangelista Azeredo Coutinho, denominada Apae. “E desde 1985 tem em seus quadros como presidente e conselheiro, membros ativos da Caratinga Livre, funcionando no prédio anexo à nossa Loja, atendendo centenas de crianças; gesto que rendeu a Caratinga Livre os títulos de benfeitora e grande benfeitora da ordem maçônica”.

Cláudio Polidório finaliza fazendo uma reflexão do momento que o País vive nestes últimos cinco meses e reafirma o papel da Loja Maçônica Caratinga Livre. “Talvez estamos passando por um dos piores momentos da humanidade, nestes 108 anos de existência, lidando com um vírus (Covid 19), que pouco se sabe ou quase nada se sabe, e nosso país mergulhado em uma crise entre poderes, que vem afetando a todos. Mas, com muita fé, perseverança e dedicação, iremos revigorar nossas forças e deixaremos aflorar o sentimento de ser útil e dedicado em prol de uma sociedade mais justa é o que estimula cada Obreiro da Augusta, Respeitável, Benemérita, Benfeitora, Grande Benfeitora, Portadora da Cruz da Perfeição Maçônica, Loja Maçônica Caratinga Livre, nr. 0922, que ora completa 108 anos de atividades ininterruptas”.