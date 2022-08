Diário de Caratinga

No setor de esportes, a reforma, modernização e completa revitalização do ginásio poliesportivo de Inhapim já é considerada um marco nesta segunda gestão do prefeito Marcinho e do vice-prefeito Sandro da Saúde, e ainda resolveram implantar quadras de esportes cobertas nas escolas municipais “Dr. Alípio Fernandes” e “Ione Ambrosina de Siqueira”.

Sete academias ao ar livre já foram instaladas em todo o município, seis delas somente na administração do prefeito Marcinho, sendo elas na praça das Palmeiras, ginásio poliesportivo, praça de esportes, distrito de Itajutiba, distrito de Bom Jesus do Rio Preto, distrito de São Tomé e recentemente, entregue uma academia ao ar livre no distrito de Jerusalém.

LAZER

No lazer, os eventos “Cultura na Praça” e a tradicional “Festa do Inhame” já fazem parte do calendário e da vida de todos os inhapinhenses. O prefeito Marcinho e o vice-prefeito Sandro da Saúde surpreenderam com a aquisição da área próximo ao Posto Casarão, por R$ 1,5 milhões que foi destinada para construção do Parque de Exposições Municipal. As obras já estão acontecendo, todo o processo de terraplenagem já foi concluído.

Para finalizar, segundo o prefeito Marcinho e o vice-prefeito Sandro da Saúde todas as obras que estão em andamento no município são frutos do trabalho de sua equipe, e na maioria delas tem as digitais do deputado Federal Mauro Lopes e do deputado estadual Tito Torres “Primeiramente quero agradecer a Deus e ao povo de Inhapim por me conceder o privilégio, a oportunidade de gerir nossa cidade. A conquista destas obras são fruto do empenho e da dedicação de toda uma equipe que trabalha incessantemente para transformar nossa Inhapim em uma cidade melhor para todos. Registro minha profunda gratidão a cada servidor de nosso município, e em especial, registro minha gratidão ao amigo, enfermeiro e vice-prefeito Sandro Adriano, que topou esse desafio junto comigo, de juntos transformarmos a nossa Inhapim em um lugar melhor para todos nós. O trabalho deve continuar”, finalizou Marcinho.

Assessoria de Comunicação