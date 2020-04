100 NOTIFICAÇÕES

Maioria dos pacientes suspeitos tem entre 20 e 49 anos. Mulheres representam 52% dos casos

CARATINGA- O DIÁRIO analisou os dados divulgados pelo Departamento de Epidemiologia e Estatística de Caratinga e traça o perfil dos casos suspeitos de Coronavírus notificados no município. Ontem, a Fundação Ezequiel Dias (Funed) descartou mais quatro casos suspeitos de Covid-19 em Caratinga. Até a presente data foram descartados 14 casos suspeitos no município.

Até às 14h30 de ontem o total era de 100 casos notificados, sendo 10 descartados. 90 casos seguiam em investigação, quatro pacientes permaneciam internados e um óbito está sendo investigado. Destes pacientes, 14 são residentes de outros municípios, sendo: três de Inhapim, dois de Nova Iguaçu (RJ), dois de Piedade de Caratinga, um de Santa Bárbara do Leste; um de São Paulo, a qual estava de passagem por Santa Bárbara do Leste; dois de Santa Rita de Minas e dois de Ubaporanga.

PERFIL DOS CASOS SUSPEITOS

Por faixa etária, a maioria dos casos suspeitos são de pessoas com idade entre 20 e 49 anos, o que representa 67% das notificações. Bem menos representativo, porém, com o segundo maior número de casos, o público com a faixa etária 50 a 59 anos, sendo oito pacientes. Bebês e crianças também estão entre as notificações. As mulheres representam 52% dos casos suspeitos.

Em relação às localidades dos casos notificados, os dados foram atualizados apenas para os 86 primeiros casos suspeitos. Há 10 registros de notificações no centro da cidade. Em seguida, com nove casos suspeitos os bairros Nossa Senhora Aparecida e Santa Cruz. Santa Zita, Santo Antônio e Limoeiro seguem com seis notificações. Cinco casos suspeitos foram registrados no Bairro Esplanada. Outros bairros como Anápolis, Rodoviários, Salatiel, das Graças, Doutor Eduardo, Floresta, Zacarias, Esperança, Manoel Ribeiro Sobrinho, Maria da Glória, Monte Verde e Vale do Sol.

Em relação aos distritos, Cordeiro de Minas, Residencial Porto Seguro, São Cândido, São João do Jacutinga e Sapucaia também registraram pacientes.

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE CASOS

No dia 10 de março foi registrado o primeiro caso suspeito de covid-19 em Caratinga. Sete dias se passaram para que houvessem novos registros que, a partir daí, passaram a ser constantes. De três notificações no dia 17 de março, Caratinga passou para cinco no dia seguinte, quadro que permaneceu até o dia 20, quando o número de casos suspeitos dobrou. O maior número de notificações, até então, foi registrado na terça-feira (31), sendo 14. Até as 14h30 de ontem, outros cinco casos suspeitos deram entrada no sistema de saúde do município.