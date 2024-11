1° Sarau Literário e Cultural do Centro Municipal de Educação Maria da Penha Ivone Abrão

BOM JESUS DO GALHO – O Centro Municipal de Educação Maria da Penha Ivone Abrão realizou seu 1° Sarau Literário e Cultural, cujo tema foi “Fazendo Arte, Espalhando Palavras”. O evento foi aberto ao público e contou com a presença de toda a comunidade de Bom Jesus do Galho, representantes da Câmara Municipal, além de secretários municipais.

No Sarau enfatizou conhecimento, arte, poesia, música e literatura. Conforme a direção da escola, este tipo de iniciativa ajuda a despertar o interesse dos estudantes pela leitura e pela cultura, incentiva a contação e a escuta de histórias, promove a expressão artística e cultural, além de dar oportunidade para compartilhar a arte e a cultura, desenvolver a oralidade e promover a socialização, fortalecendo assim o vínculo entre a classe escolar.

Segundo a coordenação, o projeto, desde a escolha do tema, elaboração e apresentação, foi feito pelos alunos, com apoio da equipe pedagógica e as professoras de Língua Portuguesa. “Uma noite de grandes emoções, onde os alunos enalteceram grandes poetas, compositores, escritores da literatura brasileira, dentre eles podemos citar ‘Soneto de Fidelidade’, uma obra de Vinicius de Morais. Não podemos deixar de destacar o apoio que temos da Prefeitura Municipal e a assessora de gabinete, porque para ter uma administração de excelência e uma sociedade de qualidade e promissora a educação é fator primordial”.