1° Aberto de Jiu-Jitsu de Caratinga

Grandes lutas são esperadas em grande evento esportivo que acontecerá em dezembro

CARATINGA- No dia 8 de dezembro, Caratinga sediará o 1º Aberto de Jiu-Jitsu. O evento acontecerá entre 9h e 18h, no Ginásio Poliesportivo Limoeiro, situado à Rua Cabo Geraldo. O lançamento oficial aconteceu na tarde de ontem, quando também ocorreu a apresentação dos dois atletas que vão protagonizar uma luta especial.

Jean Chaves, organizador do evento, explica que a intenção é incentivar a prática esportiva na cidade. “Deixamos para ser o último campeonato do ano aqui em nossa região. E nada mais justo trazer esse campeonato para a cidade de Caratinga, que já tem o Jiu-Jitsu há muito tempo, que frequenta vários campeonatos tanto de nível nacional, internacional e regional. A ideia do evento é trazer competidores do estado inteiro. Vale do Aço, Manhuaçu, essa região toda vamos tentar fazer. Tenho a estimativa de 20 a 30 municípios que vão participar do nosso evento”.

Jean detalha que a competição contemplará todas as categorias, desde o infantil, juvenil, adulto e máster; além das faixas branca a preta. “É uma oportunidade que estamos dando para muitas academias aqui próximas, que às vezes têm dificuldade de viajar para Belo Horizonte, Betim, onde acontece a maioria dos campeonatos. É um aberto, ou seja, está aberto a todas equipes, comprovando sua categoria, faixa e equipe, pode vir e participar”.

A LUTA

O embate entre Genes Neto e Ângelo Rios é o mais aguardado do evento, afinal, esta é a luta reservada para o chamado Desafio Pedra Itaúna. Os dois atletas são de Ipatinga e possuem uma longa experiência no Jiu-Jitsu.

Jean acrescenta que a ideia foi inovar e trazer uma grande luta esperada pelo público. “Para esse campeonato eu pensei o que eu faria e eu cheguei à conclusão que tinha que ter uma luta diferenciada no meio. Como eu tenho dois amigos, o Genes Neto e o Ângelo Rios, entrei em contato com eles, tive a ideia, eles aceitaram e abraçaram a causa do Desafio Pedra Itaúna. Eles vão lutar por um troféu mais um valor que será dado para o campeão”.

Ângelo Rios começou a treinar em 1998. É competidor desde sua graduação na faixa branca e desde então nunca parou de competir. “Gosto muito de competição, mantenho a média de um campeonato por mês. É uma rotina bem pesada, bem cansativa, mas é o que eu amo fazer, amo treinar, dar aula. É o que eu gosto de fazer”.

Sobre o convite para competir em Caratinga, Ângelo frisa como “muito prazeroso”, principalmente pelo reconhecimento do seu trabalho. “A gente fica alegre, satisfeito com essa lembrança do Jean, nos convidando para esse desafio. Quando estamos competindo fora, nada mais importante também de competir na região que a gente treina, com os amigos, com que conhece a gente e está perto da gente”.

Ângelo também comentou sobre o adversário Genes. “Nos conhecemos há muitos anos, já fizemos uma luta, essa vai ser nossa segunda luta. Lutamos durante um tempo na mesma categoria, que é peso leve até 76 kg. Esse ano eu mudei de categoria, subi, fui para peso médio e ele permaneceu no peso leve”.

Genes Neto iniciou os treinos em 1999 e conquistou sua faixa preta com o professor Pablo Dávila da equipe Tokugawa em 2009. Confiante, ele cita toda sua bagagem esportiva. “Sou medalhista do mundial em Las Vegas 2018, da IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation), que é a maior entidade; e tenho alguns títulozinhos aí que dá para fazer frente a esse desafio”.

Sobre a luta, Genes afirma que o desafio foi “aceito de prontidão”. “Estamos preparados, o Ângelo é um grande atleta, já conheço há muito tempo, é uma luta que o pessoal quer ver, então a gente vai lá fazer o nosso melhor e dar um espetáculo para o público que estará lá. É um esporte que vem crescendo muito, Minas Gerais é um dos polos nessa arte marcial. Estamos tentando tomar à frente, bater de frente com os polos que seria Rio de Janeiro e Manaus, estamos chegando já”.

AGRADECIMENTO

Na abertura do evento, está previsto hasteamento de bandeiras e participação da Banda Santa Cecília, que interpretará o Hino Nacional.

Estrutura completa está sendo preparada para receber o público e Jean deixa os agradecimentos aos patrocinadores. “Agradeço ao apoio da Amaretto, Kids Playground, Clube Acic, Sicoob Credileste, G&Tão, Chicken & Sauce, Delivery Much, Faveni, Supermercado do Irmão, Carol Zancanaro e Prefeitura de Caratinga. Além da Uni e Clínica, que vai ceder ambulância e socorristas; e a Signet que irá disponibilizar internet gratuita”.

Para as equipes interessadas em competir no 1° Aberto de Jiu-Jitsu de Caratinga, as informações para as inscrições estão disponíveis no site da Liga Brasileira de Jiu-Jitsu. Contatos pelos números (33) 99991-2313 e (31) 99338-3014.