1.893 doses bivalentes foram aplicadas na população de Caratinga

CARATINGA- Caratinga já aplicou 1.893 vacinas bivalentes contra a Covid-19 na população. Os dados são do painel da Secretaria de Estado de Saúde.

O Ministério da Saúde orienta que, quanto mais pessoas atualizarem a caderneta, maior será a proteção coletiva contra o vírus. Segundo a plataforma LocalizaSUS, no País, os idosos de 70 a 74 anos lideram a lista dos grupos prioritários com maior índice de vacinação, somando 1,4 milhão de imunizantes bivalentes aplicados no braço.

Em Caratinga, foram vacinados 997 mulheres e 896 homens. A maioria formada por idosos de 70 a 79 anos de idade. Em seguida estão entre 60 e 69 anos (23,45%) e 80 anos ou mais (20,71%).

Estados e municípios estão liberados para vacinar todo o público prioritário, que inclui:

• Idosos de 60 anos ou mais de idade;

• Pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos (ILP e RI) e seus trabalhadores;

• Pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos de idade;

• Indígenas, ribeirinhos e quilombolas (a partir de 12 anos de idade);

• Gestantes e puérperas;

• Trabalhadores da saúde;

• Pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos de idade);

• População Privada de Liberdade e Adolescentes em Medidas Socioeducativas; e

• Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade.

Para receber o imunizante bivalente, é preciso ter completado o esquema primário com as monovalentes e respeitar um prazo mínimo de quatro meses desde a última dose recebida. Todas as vacinas têm segurança comprovada e são igualmente eficazes na proteção contra o coronavírus.

Quem ainda não completou o ciclo vacinal ou está com alguma dose em atraso, pode procurar uma unidade de saúde para se vacinar, mesmo que não esteja no grupo prioritário.