1.780 pedidos de seguro-desemprego no primeiro semestre de 2020

CARATINGA- Caratinga contabilizou 1780 pedidos de seguro-desemprego no primeiro semestre de 2020, em meio ao cenário da pandemia de covid-19. O valor é 11,4% maior se comparado ao mesmo período do ano de 2019. Em relação a 2018, também é considerado o aumento de requerimentos.

Considerando o ano de 2020, os meses abril e maio foram mais afetados. Em abril de 2020 foram 386 pedidos, contra os 303 registrados no período em 2019. Já no mês de maio deste ano foram 377 pedidos de seguro desemprego, enquanto no ano passado foram 319.

Juntos, abril e maio de 2020 somam 763 requerentes do seguro-desemprego; sendo 22,7% maior que o registrado nos mesmos meses de 2019.

Somente no mês de junho de 2020 foram 257 requerimentos protocolados.

BRASIL

Conforme informações do Ministério da Economia, neste mês de junho, foi registrada uma queda de 32% dos requerimentos ao seguro-desemprego, na modalidade trabalhador formal, em comparação com maio. Em junho, foram registrados 653.160, enquanto que em maio foram contabilizados 960.309 requerimentos, havendo, portanto, uma diferença de 307.149. No acumulado de janeiro até junho, foram contabilizados 3.950.606.

Do total de pedidos feitos em junho deste ano, 443.492 (67,9%) foram realizados via web, seja por meio do portal gov.br ou por meio da Carteira de Trabalho Digital. Os três estados com maior número de requerimentos foram São Paulo (199.066), Minas Gerais (70.333) e Rio de Janeiro (52.163).

Sobre o perfil dos solicitantes, 39,6% eram mulheres e 60,4% homens. A faixa etária que concentrava a maior proporção de requerentes era de 30 a 39 anos, com 32,1%. Em termos de escolaridade, 59,9% tinham ensino médio completo.

Em relação aos setores econômicos, os pedidos estiveram distribuídos entre serviços (41,7%), comércio (25,4%), indústria (18,7%), construção (10,1%) e agropecuária (4,1%).

Jan/20 Fev/20 Mar/20 Abr/20 Mai/20 Jun/20 Total 279 201 280 386 377 257 1.780

Jan/19 Fev/19 Mar/19 Abr/19 Mai/19 Jun/19 Total 243 249 248 303 319 236 1.598