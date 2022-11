1.058 eleitores que faltaram no primeiro turno decidiram votar no segundo em Caratinga

CARATINGA- Historicamente, o número de abstenções tende a aumentar entre o primeiro e segundo turno das eleições. No entanto, em cenário inédito no País, neste domingo (30), o número de faltosos no segundo turno foi menor.

Em Caratinga, o mesmo fenômeno foi observado. Enquanto no primeiro turno, 16.765 eleitores deixaram de votar, neste segundo turno o número reduziu para 15.707. Ou seja, 1.058 eleitores decidiram votar.

Se tratando de votos brancos para o cargo de presidente, 859 foram registrados no primeiro turno, reduzindo para 663 no último domingo. Ainda foram contabilizados no segundo turno 1.149 votos nulos.

47.714 eleitores votaram em um dos dois candidatos à Presidência da República que disputaram o segundo turno